Die wundersame Alterung des Irakli Rewischwili

Der Geburtsjahrgang eines Menschen verrät einiges über dessen Alter. Wäre doch wahnsinnig praktisch, wenn man die Zahl einfach ändern könnte.

Irakli Rewischwili ist ein Mann, den man nicht unbedingt kennen muss. Am liebsten wäre ihm wohl, wenn ihn niemand kennen würde. Denn dann hätte er kein Problem mit dem, was ihm gerade vorgeworfen wird. Aber von Anfang an. Spätestens seit den Zeiten, als beim SC Freiburg gleich mehrere Wilis spielten (Alexander Iaschwili, Lewan Kobiaschwili, Lewan Zkitischwili, Otar Chizaneischwili) ist bekannt, dass die Namensendung -wili auf eine georgische Herkunft hindeutet. Das trifft auch auf Irakli Rewischwili zu. Allerdings ist der kein Fußballer, sondern ein Schwimmer. Ein leidlich guter sogar, der es 2008 zu den Olympischen Spielen nach Peking schaffte. Inzwischen ist Rewischwili 34 Jahre alt. Oder nicht?

An dieser Stelle der Geschichte driften die Fakten etwas auseinander. Es geht um Rewischwilis Geburtsdatum. Interessant ist das vor dem Hintergrund, dass derzeit auf der portugiesischen Insel Madeira die Schwimm-Europameisterschaften der Masters stattfinden. Vorwiegend eher etwas ältere Sportlerinnen und Sportler werfen sich dort ins Chlorwasser, unterteilt nach Altersklassen. Alle fünf Jahre rückt man eine Klasse nach oben. Im Mastersbereich geht es mit dem gebührenden Ernst und Ehrgeiz zur Sache. Und natürlich gibt es dort auch Europa- und Weltrekorde.

Kurioses von der Senioren-WM der Schwimmer

Rewischwili hat auf Madeira schon den Weltrekord über 800 Meter Freistil und den Europarekord über 200 Meter Freistil geknackt. In der Altersklasse 35-39. Wenn Sie bis hierher aufmerksam gelesen haben, dann ist Ihnen aufgefallen, dass es da ein kleines Problem gibt. Denn Rewischwili ist erst 34 Jahre alt, was sein Geburtsjahrgang 1989 nahelegt. In den wichtigsten Datenbanken, also denen des IOC und des Schwimm-Weltverbandes, findet sich diese Zahl. Auf Madeira allerdings ist Rewischwili auf wundersame Weise gealtert und als im Jahr 1988 Gebürtiger berechtigt, eine Altersklasse höher zu starten – und die dortigen Rekorde zu knacken.

Kurz vor der EM soll es auf der Wikipedia-Seite des Sportlers einen Änderungsversuch am Geburtsdatum gegeben haben, der allerdings fehlschlug. Jetzt ist die Verwirrung, aber noch viel mehr die Verärgerung vor Ort groß. Einspruch sei umgehend eingelegt worden, heißt es auf Fach-Portalen. Alles deutet darauf hin, dass da einer mit alternativen Fakten gearbeitet hat. Bleibt die Frage, wie er glauben konnte, damit durchzukommen. Es scheint, als sei der jahrzehntelange Konsum von Chlorgasen nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich.

Wie es jetzt weitergeht? Der Weltverband ermittelt sicher schon. Ein Blick in den Reisepass könnte Licht ins Dunkel bringen.

