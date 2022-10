Dirk Nowitzki wird Barbesitzer und lässt Bratwurst servieren

Günter Netzer hatte eine Disco, Stan Libuda einen Lotto-Laden und Dirk Nowitzki besitzt bald eine Bar. Was sagt das über die Sportler aus?

Tief sei das Loch gewesen, berichten Sportelnde, die keine Sportelnden mehr sind. Ehemalige also, die in besagtes Loch der Bedeutungslosigkeit fallen, weil nicht mehr gefragt ist, was sie zu spielentscheidenden Szenen sagen. Etliche Athleten (seltsamerweise sind es nur in seltenen Fällen Athletinnen) haben schon versucht, den Graben zu füllen, in dem sie sich der eigenen Relevanz versichern.

Pläuschchen hier, Anekdote da: Schwelgen mindert den Schmerz des sozialen Schrumpfens. Einige Sportler schaffen sich nach der Karriere ein Refugium, in dem sich immer ein Ohr findet, das nicht weghören kann. Die Kicker Ernst Kuzorra und Stan Libuda standen in einem Lotto-Laden hinter der Theke. Auf der Suche nach Glück fanden die Kunden und Kundinnen Inhaber, die mit sich und einem vernünftigen Wirtschaften wenig anzufangen wussten.

Günter Netzer und das legendäre "Lovers Lane"

Anders als Günter Netzer, der schon während seiner Karriere Inhaber der legendären Disco „Lovers Lane“ wurde und auch hier aus der Tiefe des Raums auftrat.

Dirk Nowitzki nun eröffnet am Flughafen Dallas eine Bar, in der es unter anderem auch Köstlichkeiten wie die so stereotype wie leckere Bratwurst geben soll. Nowitzki hat bislang nicht den Eindruck vermittelt, nichts mit seiner Zeit anfangen zu können, seit er keine Bälle mehr in Körbe wirft. Der Flughafen ist dementsprechend ein logischer Ort für die Bar. Nur hier kann sich Nowitzki sicher sein, dass die Gäste den Laden bald wieder verlassen. Zu schnell aber sollten sie das auch nicht tun, sonst geht es ihm wie Mario Basler. Der eröffnete im Juni 2019 eine Kneipe auf Mallorca – und musste sie im Oktober des gleichen Jahres wieder schließen. Für Basler wiederum war die Erfindung des Privatfernsehens und die damit einhergehende Wiederholung des Immergleichen ein Glücksfall. Löcher lassen sich auf verschiedene Arten füllen.

