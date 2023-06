Ein 75-Jähriger geht auf Rekordjagd

Trainer-Opa Roy Hodgson will mit 75 Jahren seine Rekordmarke als ältester Chefcoach der Premier League noch weiter ausbauen.

Von wegen Laptop-Trainer. Sie kennen noch den Vorstopper, den Ausputzer oder den Libero. Statt die Videoanalyse dem Spieler aufs Handy zu schicken, nutzen sie vielleicht noch die gute alte Taktiktafel. Sie kennen selbstverständlich den diametral abkippenden Sechser. Aber auch die bewährte Manndeckung kann gute Dienste leisten, wenn der Spielmacher des Gegners messihaft durch das Mittelfeld schwebt. Gemeint sind die älteren Semester unter den Fußballtrainern.

Magath kritisiert übergewichtigen Niklas Süle

Respektvoll werden sie als Trainerfuchs tituliert. Oder kommen schlicht als Schleifer daher, zumal in der Ausprägung von Felix Magath. Der kultige Kauz hält das Theraband für neumodisches Zeug und ließ seine Schäfchen lieber Medizinbälle den selbst errichteten Hügel hinauf schleppen. Mit der Weisheit des Alters sprach Magath stets Klartext. Im Bundesliga-Endspurt erinnerte der Dortmunder Verteidiger Niklas Süle den 69-Jährigen eher an Moppel-Ich, denn an einen Nationalspieler. Magath kenne jedenfalls keinen Bundesliga-Profi, "der mit zehn Kilogramm Übergewicht herumläuft".

Noch älter als "Quälix" Magath ist Roy Hodgson. Und im Gegensatz zu seinem deutschen Kollegen stand der Brite noch vor kurzem in der Premier League an der Seitenlinie. Der Coach hatte Crystal Palace in der vergangenen Spielzeit als Nachfolger von Patrick Vieira im Abstiegskampf übernommen und bis auf Tabellenplatz elf geführt. Palace warb deshalb bei Hodgson um ein längeres Engagement. Der Trainer-Opa will mit 75 Jahren seine Rekordmarke als ältester Chefcoach der Premier League wohl noch weiter ausbauen. Der Fußballlehrer werde nach seinem Sommerurlaub seinen Vertrag beim Londoner Erstligisten verlängern, berichtete die BBC.

Fred Schulz hält den Altersrekord in der Bundesliga

Der Fußball-Veteran blickt auf mehr als 45 Jahre als Trainer zurück. Mit 75 Jahren und 292 Tagen hält er den Altersrekord für Trainer in der Premier League. So alt war Hodgson beim letzten Spiel von Crystal in der abgelaufenen Saison. In der Bundesliga ist bis heute Fred Schulz der älteste Trainer. Er war bis zum 29. April 1978 bei Werder Bremen tätig und bei seinem letzten Bundesligaspiel 74 Jahre und 184 Tage alt.

Warum sollte nicht auf Übungsleiter zutreffen, was bei den Profis schon lange gilt? Wir stecken fünf Euro ins Phrasenschwein und sagen: Es gibt nicht junge und alte Trainer, sondern nur gute und schlechte.

