Ein echter Fußballprofi lässt sich alles bezahlen

Im Profifußball scheint es wenig Bereiche zu geben, in denen einer Handlung keine Bezahlung vorausgeht. Sogar fürs Nichtstun kann sich ein Profi bezahlen lassen.

Endlich. Seit Samstag ist das Transferfenster offiziell geöffnet, jetzt können die Profifußballer und deren Arbeitgeber ungeniert ihre Millionen hin- und herschieben. Müssen sich nicht mehr heimlich in irgendwelchen Hinterzimmern in irgendwelchen Hotels treffen. Von wegen Fachkräftemangel. Letztlich ist doch alles nur eine Frage des Monetären. Ein absoluter Traum: ablösefreies Personal. Der Klub spart sich eine horrende Ablösesumme, muss dem Spieler lediglich ein erkleckliches Sümmchen zahlen, um sich seine Unterschrift zu erkaufen. Die "Signing Fee" ist inzwischen weitverbreitet. Ein Bonus dafür, dass man sich für Mailand statt München entscheidet. Geld kassieren, ohne vorher arbeiten zu müssen – wahrlich eine schöne Vorstellung für jeden Angestellten.

Mitunter wird einem schwindelig, wenn Geschäftspraktiken des professionellen Gekickes an die Öffentlichkeit dringen. Verbände, Vereine, Spieler und deren Berater. Opfer und Täter in diesem verworrenen Business-Geflecht zu benennen, ist kaum möglich. Wer sich im Profigeschäft behaupten möchte, macht das Gebaren mit.

Training, Selfies oder die Luxusvilla – alles eine Frage von Verhandlungsgeschick

Der Spanier David de Gea hat über ein Jahrzehnt Manchester United vor Gegentoren bewahrt. Das schafft eine gewisse emotionale Bindung, erzeugt beidseitig Sympathien. Möchte man meinen. Ende Juni lief der Vertrag des 32-jährigen Torhüters aus. ManU möchte de Gea behalten, aber halt nicht zu den bisherigen Konditionen (geschätzte fünf Millionen Euro Jahresgehalt). Was also tun? Wie das Boulevardblatt Sun berichtet, soll sich de Gea keinen neuen Klub suchen, bis entschieden ist, ob Manchester ihn behalten will. Fantasie braucht es nicht, um sich auszumalen, wie sich der Spanier auf diesen Deal einlassen könnte. Womöglich mit einer "Stand-by Fee". Fürs Nichtstun bezahlt werden – gelingt sonst nur Rentnern.

Wie wäre es noch mit einer "Training Fee", wenn der Berufskicker sich dazu durchringt, mit seinen Mitspielern zu üben. Oder einer "Selfie Fee", wenn er sich mit Fans fotografieren lässt. Nicht zu vergessen die "Away Fee" oder die "Home Fee", mit der sich der Profi für Auswärts- und Heimspiele zusätzlich entlohnen lässt. Dank "Car Fee" steht ein schicker Sportwagen in der Garage, mit der "House Fee" wird die Luxusvilla bezahlt.

Ob sich de Gea von Manchester hinhalten lassen wird? Der Klub Al-Nassr soll ihn mit einem Jahresgehalt von rund 3,5 Millionen Euro nach Saudi Arabien locken. Damit ließe sich der Trennungsschmerz wohl lindern. Und vorher winkt natürlich noch eine stattliche "Signing Fee".

Lesen Sie dazu auch