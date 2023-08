Ein Filserbrief an Harry Kane

Unser Autor rät dem englischen Stürmer Harry Kane, sich schon mal ein dickes Fell beim FC Bayern München zuzulegen.

Dear Harry,

sometimes I have to grab the word, even when I am in the quietstand now. In your fall I have to say: Godbethanked, the whole monkeytheatre is now finished. Football-Germany, and especially the boys and girls form the Picture Paper, were on the spinning through. He will come, he will not come, they don’t give him free, they give him free … All noselong something other.

Now you finally landed in Munich. And what is? The madness walks on. We could have thought it us. There can happen, what will. If you shoot many goals, they will praise you above the green clover and love you more than freebeer. If you don’t meet the goal, they will tear you in the air. And they will say “I have it always said …”

Harry, make yourself nothing before, you will never come out of the beatlines. But maybe this is the deeper sense behind it why the Bayern have made such a pile of money loose for you. You are bringing new swing into the Bundesliga. That is already worth something.

But sober looked at: What will you bring the Bayern? Some smartmountainers say, the money for you is thrown out of the window. Because the Bayern could snap themselves the next German mastership even without you (the 0:3 against Leipzig was only an outslipper). But the Bayern will not manage it to win the Champions League even with you. Bet, it comes so? Dear Harry, when I may give you one good advice, then it is: lay yourself a thick fur to. You will need it.

All good, Frank Newhouses

Bayern-Stürmer Harry Kane ist die neue Attraktion der Fußball-Bundesliga. Foto: Daniel Löb, dpa Foto: Daniel Löb





Lieber Harry,

manchmal muss ich das Wort ergreifen, auch wenn ich jetzt schon im Ruhestand bin. In deinem Fall muss ich sagen: Gottseidank ist das ganze Affentheater jetzt beendet. Fußball-Deutschland, und insbesondere die Jungs und Mädchen von der Bild-Zeitung, war ja am Durchdrehen. Er kommt, er kommt nicht, sie geben ihn nicht frei, sie geben ihn frei … Alle naslang etwas anderes.

Jetzt bist du endlich in München gelandet. Und was ist? Der Wahnsinn geht weiter. Wir hätten es uns denken können. Da kann passieren was will. Wenn du viele Tore schießt, werden sie dich über den grünen Klee loben, und sie werden dich mehr lieben als Freibier. Wenn du das Tor nicht triffst, werden sie dich in der Luft zerreißen. Und sie werden sagen, ich habe es immer schon gesagt …

Harry, mach dir nichts vor, du wirst nie aus den Schlagzeilen rauskommen. Aber vielleicht ist das auch der tiefere Sinn dahinter, warum die Bayern einen solchen Haufen Geld für dich locker gemacht haben. Du bringst neuen Schwung in die Bundesliga. Das ist schon was wert.

Aber nüchtern betrachtet: Was bringst du den Bayern? Einige Schlauberger sagen, das Geld für dich ist zum Fenster rausgeworfen. Weil sich die Bayern auch ohne dich die nächste Meisterschaft schnappen könnten (das 0:3 gegen Leipzig war nur ein Ausrutscher). Aber die Bayern werden es auch mit dir nicht schaffen, die Champions League zu gewinnen. Wetten, dass es so kommt? Lieber Harry, wenn ich dir einen Ratschlag geben darf, dann ist es der: Leg dir ein dickes Fell zu. Du wirst es brauchen.

Alles Gute, Frank Newhouses