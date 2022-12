Ein Hoch auf den Diätplan von Ex-FCA-Profi Hinteregger

Der ehemalige FCA-Profi Martin Hinteregger kickt jetzt bei den Amateuren von Sirnitz und offenbart ein eigenwilliges Erfolgsrezept.

Früher war nicht nur mehr Lametta, sondern auch die Tage um Weihnachten konnten als stade Zeit bezeichnet werden. Alles vorbei. Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft steigt inzwischen am vierten Advent. Anschließend legen die Spickerwerfer in einer Londoner Bierhalle los und Englands Premier League ist sowieso nichts heilig. Dort wird gefühlt auch an Heilig Abend und Silvester gekickt. Es bleibt kaum noch Zeit, um wie früher im Sport zu fragen: Was macht eigentlich der sowienoch? Genau, der Hinteregger Martin. Wo ist der kickende Gaudibursch aus Österreich abgeblieben?

Hinteregger hat seinen Rauswurf beim FCA provoziert

Einst verteidigte er für den FC Augsburg in der Bundesliga. Dort provozierte "Hinti" mit einer Trainerschelte an Manuel Baum ("Ich kann nichts Positives über ihn sagen und werde auch nichts Negatives sagen.") seinen Rauswurf. Er wollte seinen Vertrag beim FCA nicht prolongieren und ging zu Eintracht Frankfurt. Flankiert wurde der erzwungene Wechsel durch ein ausgiebiges Ausreizen der Katerqualität im Trainingslager. Bei den Hessen wurde er zur Kultfigur. Nach dem Gewinn der Europa League mit der Eintracht nahm die Uefa den Kicker in das Team der Saison des Wettbewerbs auf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Als einer der wenigen Profisportler beherzigte er den Rat, auf dem Höhepunkt abzutreten, und sagte plötzlich: "Servas." Mit nur 29 Jahren verließ der Verteidiger im vergangenen Sommer das Profigeschäft, mit dem er immer wieder haderte. Hinteregger wollte seine Freiheit und kehrte zurück zu den Wurzeln. Die liegen in Sirnitz nahe Feldkirchen. Jetzt kickt "Hinti" dort, wo es ihm Spaß macht, im Angriff.

Hinteregger wandelt auf den Spuren von Messi

Und genießt das Leben. Während an den Weihnachtstagen Skispringer und andere Profis nach dem Genuss einer Kokosmakrone von Gewissensbissen geplagt werden, haut Hinteregger rein. Gönnt sich einen zweiten Marillenknödel mit Butterbrösel und Schlagobers. Hüftgold schadet bei den Amateuren kein bisschen. Mit 17 Toren in 16 Spielen gibt "Hinti" den Alpen-Messi bei SGA Sirnitz. Den Eignungstest für die fünfhöchste Klasse hatte der Ex-Nationalspieler locker bestanden, wie er bei ServusTV verriet: "Für diese Liga muss man 15 Kilo zunehmen. Das habe ich schnell geschafft."

Lesen Sie dazu auch