Wer sich ewig binde, soll sich prüfen. Weil: kurzer Wahn, lange Reue. Aus gutem Grund trauen viele ihrem eigenen Urteil nicht. Dann kommen Spezialisten ins Spiel. Juristinnen und Juristen leisten wertvolle Arbeit für ein gedeihliches Zusammenleben. Ohne ihr Zutun fänden viele Konflikte ein unschönes Ende in handgreiflichen Privatduellen. Wem nach Schlägen ist, soll Boxer werden oder Prinz Ernst August ansprechen. Ein vor der Hochzeit unterzeichnetes Schriftstück schafft Rechtssicherheit für nicht absehbare Eventualitäten. Wie beispielsweise Ehebruch und folgende Scheidung. Ein Ehevertrag kann unter anderem die Vermögensverteilung regeln. Zugewinngemeinschaft, Unterhalt, Gütertrennung, dergleichen. Je nachdem, zu wessen Gunsten das Konstrukt formuliert wird, kann er auch als leicht zu ziehende Ausstiegsklausel genutzt werden.

Ähnlich verhält es sich im Fußball. Jedem Anfang liegt ein Ende inne. Gilt für die Ehen von Lothar Matthäus und die Erwartungen als Schalker Trainer. Damit es nicht zu hässlichen Auseinandersetzungen kommt, lassen sich etliche Spieler eine Ausstiegsklausel in ihren Vertrag verhandeln. Für den Fall, dass man das Gefühl hat, gemeinsame Ziele ließen nicht mehr erreichen lassen. Oder dass ein anderer Verein 2,50 Euro mehr zahlt.

Ausscheider: Das sind die Bayern im Pokal und Soldaten am Ende ihrer Dienstzeit

Vor einigen Jahren hatten es all jene, die ausstiegen, nicht auf mehr Geld abgesehen, sondern auf ein Leben fernab gesellschaftlicher Konventionen. Die meisten fanden nach dem gescheiterten Versuch, eine deutsche Bar am Strand von Phuket zu etablieren, zurück in die hiesigen sozialen Netze. Nicht zu verwechseln sind die Aussteiger mit den Ausscheidern. Sieht man heute kaum noch. Wankten einst durch deutsche Fußgängerzonen und riefen hinsichtlich ihres nahenden Dienstzeitendes als Soldat „Ausscheider“. Eine Ausscheid-Klausel gibt es nicht – auch wenn man es hinsichtlich der Pokalergebnisse des FC Bayern in den vergangenen Jahren glauben könnte.

Harry Kane beispielsweise hat den DFB-Pokal noch nicht gewonnen. Und auch nicht die Meisterschaft. Der arme Mann hat noch keinen einzigen Titel errungen. Wie die Sport Bild berichtet, hat sich der Stürmer in seinen Vertrag in München eine Ausstiegsklausel schreiben lassen. Falls es auch bei den Bayern nichts mit der Silberware werden sollte, läge es nahe, die Klausel zu ziehen. Und dann ab an den Strand. Kopf aus, Mund auf. Wie Millionen weiterer Briten. Ganz ohne Ausstiegsklausel.