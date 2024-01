Endet Eber Eberhard als Gallier-Mahlzeit?

Einmal mehr soll ein tierisches Orakel einer deutschen Nationalmannschaft den Weg zu größtmöglichem Erfolg weisen. Vorgänger ereilte allerdings ein bitteres Schicksal.

Sport lebt von Spannung und Überraschungen. Da können Schulklassen umfassende Trainer- und Betreuerstäbe versuchen, alle möglichen Einflüsse auszuschließen und jedweden Faktor zu verwissenschaftlichen, letztlich bedingt sich der hohe Unterhaltungswert eben darin, dass nicht alles vorhergesehen werden kann. Bestes Beispiel: Drittliga-Fußballer aus Saarbrücken, die millionenschwere Stars aus München im DFB-Pokal stolpern lassen.

Wenn sich derart Außergewöhnliches ereignet, wenn haushohe Favoriten über grasnarbige Außenseiter stürzen, suchen die Leidtragenden nach Erklärungen. Nur finden können sie diese nicht immer. Letzter Ausweg: Glück und Pech. Zufall. Oder wenn's ganz heftig ist: Schicksal. Warum lässt ein Kahn-Titan in einem WM-Endspiel den Ball fallen, wo er diesen doch in den Wochen zuvor mit Patex-Händen fortwährend festhielt? Warum erzielt Chelseas Drogba im "Finale dahoam" kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und verschießt später Bayerns Schweinsteiger einen Elfmeter?

Viele wüssten gerne schon vorher, wie das Spiel ausgehen könnte

Berge von Schokolade und andere Nervennahrung müssten weder produziert noch vernichtet werden, wenn schon vorher offenkundig wäre, wie ein Spiel ausginge. Zu wissen, was kommt, daran hat sich der Mensch während seines Daseins oft abgearbeitet. Er blickte in Glaskugeln, ließ sich in Karten seine Zukunft ausbreiten oder die Hand auflegen. An Silvester plumpst flüssiges Metall ins kalte Wasser, um anschließend mit viel Fantasie einen Purzelbaum schlagenden Pandabären und damit verbundenen Reichtum zu deuten.

Die Griechen vertrauten einst in Delphi den Weissagungen eines Orakels. Da die verbliebenen Steinhaufen allerdings kaum noch Schlaues von sich geben, braucht es Alternativen. Tiere zum Beispiel. Vier-, Zwei- oder Keinbeiner scheinen prädestiniert dafür zu sein, völlig unvoreingenommen Zukünftiges preiszugeben. Den weiteren Turnierverlauf der deutschen Mannschaft während der Handball-EM soll etwa Eber Eberhard im Kölner Zoo voraussagen. Beziehungsweise vorausfressen. Ehe das deutsche Team spielt, wird er sich für einen von drei Futterballen entscheiden und so Sieg, Unentschieden oder Niederlage prophezeien.

Wie risikoreich der Job sein kann, musste einst Krake Paul erfahren. Weil er bei der WM 2010 einen spanischen Sieg vorhersagte (was auch eintrat), soll er gerüchteweise als Calamari geendet haben. Droht Eberhard also das Schicksal als Gallier-Mahlzeit? Noch darf das Landschwein entspannt grunzen, doch mit Beginn der Hauptrunde muss es den Metzger fürchten.

