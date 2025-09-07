Womöglich wird England Weltmeister. Hat zwar schon eine ganze Zeit lang nicht geklappt mit diesem Triumph, die Sehnsucht von Newcastle über Manchester bis London ist allerdings groß. Endlich mal wieder einen Titel zu holen und nicht nur anderen gratulieren zu müssen. Auch deshalb haben sie auf der Insel zu Jahresbeginn einen deutschen Trainer geholt.

Thomas Tuchel heißt der, dessen Vergangenheit den ein oder anderen Titelgewinn auf Klubebene beinhaltet. Aber auch die ein oder andere Enttäuschung. Dennoch war die Überzeugung groß, dass Tuchel den englischen Fußball wieder ganz nach vorne bringen kann, nachdem bereits bei der vergangenen EM der Titelgewinn greifbar war. Und was soll man sagen: vier Spiele in der WM-Qualifikation, vier Siege. Englisches Fußballherz, was willst du mehr?

Eine ganze Menge. Von Zufriedenheit ist man in den englischen Pubs ob der Auftritte des Teams so weit entfernt wie vom nüchternen Verlassen der Kneipe. Der ergebnisorientierte Fußball gefällt nicht jedem Fan, dessen Leidenschaft beim Vortragen von Verbesserungsvorschlägen auch den Spielern auf dem Platz gut zu Gesicht stehen würde.

Englands Mängelliste ist noch lang

Am Samstagabend jedenfalls war das Stadion in Birmingham kurz vor Schluss bereits ziemlich leer, was womöglich eher dem biederen Auftritt geschuldet war als dem Wunsch, rechtzeitig nach Hause zu kommen. Begeisterung sieht anders aus.

2:0 hatte Tuchels Mannschaft zwar gewonnen, Gegner war allerdings keine Großmacht des europäischen Fußballs, sondern der Zwerg Andorra. Da soll es schon Spiele gegeben haben, die deutlicher zugunsten des Favoriten ausgegangen sind. Andererseits hatten sich die Engländer im Vergleich zum Hinspiel gesteigert. Da war ihnen sogar das Kunststück gelungen, gegen Andorra nur ein Tor zu erzielen.

Auch unter Tuchel stockt es noch. Bestens zu sehen an der Mängelliste des Samstagabends. Kreativität fehlte, das Tempo war überschaubar, weshalb die sich auf die Abwehr konzentrierenden Gäste mit einem beachtlichen Ergebnis die Insel verließen. Zurück ließen sie allerdings Zweifel. Weniger bei Tuchel selbst, der die Leistung als gut bezeichnete, sie habe ihm in der Summe sogar gefallen. Stichwort Souveränität. Langweilig sei es gewesen, befanden dagegen einige Medien.

Die Engländer sind in der WM-Qualifikation bislang ohne Gegentor, auf dem besten Weg zur WM also. Zwischenzeitlich aber war ein Testspiel gegen den Senegal mit 1:3 verloren gegangen. Wer das als Warnung verstehen wollte, lag womöglich nicht falsch. Bis zum Turnier ist allerdings noch viel Zeit. Tuchel wird sie nutzen müssen.