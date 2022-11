Englischer Siebtligist Ashton United will norwegischen Torjäger Haaland

Kein Witz: Weil Erling Haaland mit Norwegen die WM verpasst, will ein englischer Siebtligist den Torjäger beschäftigen. Die Schalker Haie machten mit Eishockey-Superstar Jaromir Jagr einst gute Erfahrungen.

Rückblende ins Jahr 1995: Rudi Völler, Dieter Bohlen und Chuck Norris haben eines gemeinsam – alle schwören auf Vokuhila. Die Frisur erfunden hat aber ein anderer: Jaromir Jagr, Halbgott auf Kufen in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL. In seiner tschechischen Heimat musste man beim Friseur seines Vertrauens nur "einen Jagr bitte" bestellen und erhielt die Haare vorne kurz und hinten lang. Obwohl Jagr zu den Überirdischen in der Eishockey-Branche zählte, waren ihm Starallüren fremd. Auch deshalb wurde ein Eishockey-Märchen im Januar 1995 wahr. Jaromir Jagr stürmte in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen für die Schalker Haie.

Bis heute erzählen sie auf Schalke von dem Auftritt des damals besten Eishockey-Spielers der Welt in der Ersten Liga Nord. Erst ein Spielerstreik in der NHL machte den One-Night-Stand möglich. Während andere Profis in der DEL ein wenig Taschengeld verdienten, tat Jagr seinem Kumpel Peter Fiala, damals Spielertrainer der Schalker Haie, einen Gefallen. Jagr kam für ein Match und wollte dafür ein Jägerschnitzel (!) mit Pommes und Mayo. Zur Wahrheit gehört, dass die Pittsburgh Penguins ihren Star gut versichert wissen wollten. Was den Gelsenkirchener Klub umgerechnet 15.000 Mark für einen dreistündigen Auftritt kostete.

Der Klub will Haaland für 28-Tage von Manchester City ausleihen

Jeder Pfennig war gut angelegt. Nach 27 Sekunden schoss der Kufen-Maradona das erste Tor persönlich, ansonsten legte der Tscheche aus Kladno gefühlt die restlichen Treffer beim 20:3 gegen die Herner Miners auf. Augenzeugen bekommen noch heute feuchte Augen, wenn sie sich an den legendären Auftritt erinnern. Womit wir bei Ashton United in England landen. Eine ähnliche Schnapsidee wie die Schalker Haie hat der englische Siebtligist. Die Briten wollen sich keinen Geringeren als Erling Haaland gönnen. Weil: Der hat gerade eh nichts zu tun. Norwegen spielt nicht bei der WM.

Der Klub reichte ein 28-tägiges Leihangebot für den Star von Manchester City ein. Hintergrund der kuriosen Idee ist die lange WM-Pause. Weil der englische Meister erst wieder fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft spielt, hat Haaland nach dem Länderspiel mit Norwegen am Sonntag gegen Finnland über einen Monat Pause. Den PR-Gag untermauert Ashtons Manager Michael Clegg mit Argumenten: "Es macht einfach Sinn. City spielt nicht, und wir wollen helfen, indem wir Erling fit halten, es macht mehr Sinn, als dass er sechs Wochen lang Golf spielt. Wir glauben, dass er hervorragend zu uns passen wird und sich sehr gut in unsere Kaderdynamik einfügen würde." Und nach dem Spiel gibts Blutpudding mit Kartoffelstampf. Davon würden sie in Ashton noch ihren Enkeln erzählen. So wie die Augenzeugen eines denkwürdigen Januartages in der Emscher-Lippe-Halle.

