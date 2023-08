Er fährt mit dem Rad zur Arbeit: Krasser Behrens

Mit dem Fahrrad von A nach B zu strampeln, mag banal sein. Für einen Profifußballer hingegen scheint es außergewöhnlich zu sein.

Was der eine als gewöhnlich wahrnimmt, kann beim anderen große Bewunderung auslösen. Eingequetscht, wie eine Ölsardine mit 350 Sachen über Asphalt zu schießen, wirkt unvorstellbar, bedeutet für den Formel-1-Fahrer letztlich aber nichts anderes als Alltag. Sich aus 40 Metern Höhe in Beton hartes Wasser zu stürzen und während dessen Drehungen und Salti zu vollführen, wirkt waghalsig, für einen Klippenspringer hingegen ist es pure Routine. Wechselt man die Perspektive, wird also Außergewöhnliches zu Alltäglichem, erhalten vermeintliche Banalitäten eine ganz andere Wertigkeit.

Profisportler führen im Wortsinn ein Leben auf der Überholspur, wenn sie sich die passende Betätigung ausgesucht haben. Im Tennis, American Football, der Formel 1 oder Fußball lassen sich Millionen scheffeln, die bereitwillig in fahrende Untersätze investiert werden. Wer den Parkplatz eines Fußballklubs betritt, wähnt sich in Le Mans. Derart hoch ist die Dichte an getunten PS-Boliden, die ihre mögliche Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Straßen niemals erreichen dürften. Mitunter verfestigt sich der Eindruck, die Körpergröße des Besitzers verhält sich indirekt proportional zur Größe des Wagens.

Befüllt Kevin Behrens vielleicht sogar selbst seinen Geschirrspüler?

Sollte folglich ein Berufskicker auf die wahnwitzige Idee kommen, bei angemessenen Strecken auf andere Fortbewegungsmittel zurückzugreifen als das Gefährt im Wert einer Dreizimmerwohnung in München, wäre ihm sogleich alle Aufmerksamkeit sicher. Kevin Behrens, dieser verrückte Kerl, kommt doch tatsächlich auf die Idee, mitunter mit dem Rad zu Spielen und Trainings zu strampeln. Ließe sich aus Sicht eines Durchschnittsbürgers als Normalität abtun, ist es aber natürlich im hyperventilierenden Fußballzirkus nicht. In den sozialen Netzwerken wurde der Spieler, der obendrein zuvor einen Dreierpack gegen Mainz 05 geschnürt hatte, entsprechend gefeiert. Voll bodenständig und so. Total sympathisch. Ein toller Typ.

Da fragt man sich natürlich, was für wilde Sachen dieser Behrens noch so macht. Geht er am Ende selbst zum Bäcker oder zum Friseur? Befüllt er selbst seine Waschmaschine und seinen Geschirrspüler? Mäht er gar Rasen oder bringt den Müll raus? Vielleicht sollte Behrens ein paar Bilder davon machen. Die Bewunderung dafür wäre bestimmt groß.

