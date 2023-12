Ex-Profi auf Wunschzettel: Sascha Mölders kommt zur Weihnachtsfeier

Plus Vereine können Sascha Mölders für ihre Weihnachtsfeier buchen. Dahinter steckt ein ausgeklügelter Plan, der sich auch gegen den Weihnachtsmann richtet.

Was wünschen Sie sich zu Weihnachten – einen neuen Laptop, eine Dauerkarte des FC Augsburg oder Sascha Mölders? Richtig, es gibt nur eine korrekte Antwort. Den Ex-Profi kann man – kein Scherz – für Weihnachtsfeiern buchen. Damit wird der frühere Münchner Löwe und FCA-Profi zum ultimativen Gegenspieler des Weihnachtsmannes. Es gibt viele Argumente, die für den Fußballer sprechen.

Statt Nüssen und Plätzchen gibt es Autogramme und Selfies. Besonders vorteilhaft: Die Kinder müssen nicht einmal brav sein. Auf das weihnachtliche Kostüm verzichtet der 38-Jährige demonstrativ, um nicht mit dem Mann vom Nordpol verwechselt zu werden - beide sind schließlich keine Modellathleten. Obendrein verrät die selbst ernannte Wampe, wie er für seinen missglückten Fallrückzieher, mit dem er endgültig in den Fußball-Olymp gefallen ist, Sonderschichten im Training eingelegt hat. Dafür wurden die Laufeinheiten reduziert.