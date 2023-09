Farbenlehre in der Bundesliga: Warum Grün kein Gelb ist

Dortmunds Stürmer Niclas Füllkrug sorgt mit seinen Schienbeinschonern für Verwirrung.

Warum ist man da nicht schon früher draufgekommen? Wo die Lösung doch derart auf der Hand liegt. Wenn man mit etwas keinen Erfolg hat, muss man sich davon trennen. Daher darf sich die CDU schon jetzt zum Wahlsieg bei der nächsten Bundestagswahl gratulieren lassen. Vollkommener Blödsinn, sich auf politische Inhalte zu konzentrieren. Stattdessen: tarnen und täuschen mit flippiger Farbe. Merkelsches Orange war einmal, "Cadenabbia" heißt der heiße Scheiß. Eine türkise Farbe, die nach dem Urlaubsort des ersten CDU-Kanzlers Adenauer benannt ist. Dazu noch dieses neue Logo mit den drei aufsteigenden Balken. Um es mit Franz Beckenbauer zu sagen: "Die CDU wird auf Jahre unschlagbar sein."

Was in der Politik als Marketing-Coup verkauft wurde, hätte in den Fankurven der Bundesliga zu Anfeindungen geführt. Man erinnere sich an die blauen Trikots, die der FC Bayern Ende der 90er in Heimspielen trug. Sammy Kuffour musste auf dem Münchner Rathausbalkon rot-weiße Trikots fordern, um die Farben des Stadtrivalen loszuwerden und die Dress-Designer ans unabdingbare Rot zu erinnern. Seitdem entspricht das Heimtrikot den Vorstellungen der bajuwarischen Anhängerschaft.

Ein königsblauer Schalker in Bienenmuster-Unterhose ist undenkbar

Bei Farben und Wappen verstehen die Fans keinen Spaß. Akzeptiert wird zähneknirschend, dass das Leiberl der Lieblinge jährlich aus Vermarktungsgründen die Optik ändert, darüber hinaus muss Identifikationsstiftendes bleiben. Nicht auszudenken, würde ein königsblauer Schalker eine Unterhose im Bienenmuster tragen, würde ein Glubberer Socken mit Fürther Kleeblatt über die Füße streifen oder ein Spieler von Manchester United (Red Devils) eine himmelblaue City-Mütze des Stadtrivalen über die Ohren ziehen.

Völlig losgelöst von derlei Zwängen fühlt sich Niclas Füllkrug. Auf den letzten Drücker wechselte er am Ende der Transferfrist von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Die Farbenlehre der Bundesliga scheint ihn wenig zu interessieren. Dass Werder-Grün kein BVB-Gelb ist, müsste ihm geläufig sein. Für ihn jedoch kein Grund, sich von seinen bisherigen Schienbeinschonern zu trennen. Darauf zu sehen: Bremen-Wappen, grüne Farbe. BVB-Fans tobten, Umweltschützer frohlockten, als Füllkrug begründete, er tausche keine Dinge aus, die funktionieren. Das lässt nur einen Umkehrschluss zu: Wer Meister werden will, muss künftig in Bayern-Rot spielen. Weitere Fragen beantwortet die CDU.

