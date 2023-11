Formel-1-Star zieht blank: 13 Rückansichten für den guten Zweck

Normalerweise sitzt Valtteri Bottas in einem Formel-1-Boliden und fährt im Kreis. Nebenbei hat er nun einen Kalender herausgebracht, der seine nackte Rückseite zeigt.

Zugegeben, dazu braucht man im Wortsinn einen Ar... in der Hose, wie der Bayer sagen würde. Im Fall des finnischen Formel-1-Fahrers Valtteri Bottas ist das sogar eine ziemlich stattliche Ausgabe, wenn auch eher selten von der Sonne beleuchtet. Diese Rückschlüsse erschließen sich demjenigen fast zwangsläufig, der sich in die Bilder des Hochglanz-Kalenders vertieft, den Bottas gerade präsentiert hat. Monat für Monat plus Deckblatt macht das insgesamt 13 Rückansichten des Hochgeschwindigkeitsexperten. Im Februar steht er dabei unter einem Wasserfall. Im Mai pflückt er Pfirsiche. Passenderweise trägt die vom deutschen Fotografen Paul Ripke geknipste Popo-Parade den Titel "Bottass 2024", wobei die letzten drei Buchstaben hervorgehoben sind – ergeben sie doch das englische Wort für Ar....

Tatsächlich darf man an dieser Stelle fragen, was einen dazu treibt, derart blankzuziehen und in die Natur zu stellen. Es ist, natürlich, der gute Zweck und nicht etwa Stolz und Eitelkeit. Auch nicht die Lust an der Provokation oder einfach nur das Bestreben, aufzufallen. Nein. Von jedem verkauften Kalender sollen fünf Euro an die Foundation „Movember“ gehen, die sich unter anderem für die Vorsorge von Prostata-Krebs engagiert.

Formel-1-Star Valtteri Bottas präsentiert nackten Hintern in Kalender

Dieses berechtigte Anliegen muss unterstützt werden. Bottas wiederum hat ganz offensichtlich keine Probleme mit dem Thema Nacktheit. Immer wieder postet er Bilder von sich, ganz wie Gott ihn schuf. Gut möglich, dass das ein Reflex auf die zahllosen Umhüllungen ist, die Bottas in seinem beruflichen Umfeld tragen muss. Über feuerfester Unterwäsche tragen Formel-1-Piloten einen ebenso feuerfesten, maßgeschneiderten Overall. Dieser muss extremen Belastungen standhalten und im Falle eines Feuers den Fahrer mindestens zwölf Sekunden lang vor Flammen und extremer Hitze schützen. Dazu kommen Handschuhe, Helm, eine spezielle Rückhaltevorrichtung für den Kopf und ganz außendrum auch noch das Monocoque, eine nahezu unzerstörbare Sicherheitszelle aus einem Verbund von Kohlefaser- und Aluminium-Waben. Kein Wunder, dass einer da zur Nacktheit neigt, wenn er nicht gerade mit 300 Kilometern pro Stunde im Kreis fährt.

Die Rückansichten scheinen zu gefallen. Die ersten 10.000 Exemplare sind schon vergriffen. Nur eine war nicht überzeugt von der Aktion: Bottas' Mutter. "Bist du dir wirklich sicher, dass das der Weg ist, den du gehen willst?'", sei er von ihr gefragt worden, erzählte Bottas. Erst die Sache mit dem guten Zweck habe sie besänftigt. So kann nun jeder ihrem Sohn guten Gewissens dabei zusehen, wie er nackt Pfirsiche pflückt.

