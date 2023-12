Goldkehlchen Taylor Swift versagt erstmals als Glücksbringerin

Plus Seit Taylor Swift für US-Footballer Travis Kelce jubelt, hat sein Team immer gewonnen. Nun die erste Niederlage. Wie viele Rückschläge hält ein Promipaar aus?

Sie gilt als das Goldkehlchen der Popmusik: Was Sängerin Taylor Swift anpackt, wird zum Megaerfolg. Davon zeugen nicht nur die 104 Millionen Dollar, die sie in einem Jahr mit 26 Milliarden Streams allein über die Plattform Spotify angehäuft hat. Im Herbst ist sie laut Medienangaben in den erlauchten Kreis der Milliardärinnen aufgenommen worden. Dazu kommt, dass es privat richtig gut läuft für die US-Künstlerin, seit sich die Beziehung zu dem amerikanischen Footballer Travis Kelce von den Kansas City Chiefs bestätigt hat.

Was war das für ein Hype, bis endlich das erste gemeinsame Foto in den Boulevardblättern aufgetaucht ist. Beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs in Frankfurt Anfang November sorgte weniger das Sportliche für Aufregung als vielmehr die Frage, ob Taylor Swift auf der Tribüne sitzt. Wenn die Sängerin ein Stadion besucht, wird jede ihrer Reaktionen registriert.

