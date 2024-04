Hans, Hänschen und ein schwedischer Schiri

Die Bayern ärgern sich über einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff. Genau genommen hat sich Schiedsrichter Glenn Nyberg aber nur dem Zeitgeist angepasst.

Der Ärger der Bayern ist selbstredend verständlich. Schließlich fühlten sie sich ungerecht behandelt, weil ihnen Schiedsrichter Glenn Nyberg einen Handelfmeter verweigerte. Noch mehr als an dem ausgebliebenen Strafstoß aber ärgerten sich die Münchner an der Begründung des Unparteiischen. Der nämlich hatte erklärt, es habe sich um einen "kids' mistake" gehandelt, als Gabriel den Ball einfach in die Hand nahm. Ein Kinderfehler also. Hier nun zeigen sich die unterschiedlichen Erziehungsprinzipien, nach denen Nyberg auf der einen und die Münchner auf der anderen Seite ganz offensichtlich handeln.

Gleiches Recht für alle fordern die Bayern. Der Schiedsrichter wiederum setzte Prinzipien um, die sich auch sonst im alltäglichen Leben beobachten lassen. Kurz gefasst: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Einem Heranwachsenden wird entweder das Taschengeld gestrichen, mindestens aber ein ernstes Gespräch aufgedrängt, wenn Papa ihn dabei erwischt, heimlich aus dem Fenster des Kinderzimmers zu rauchen. Erwachsene wiederum können munter vor sich hinpaffen und müssen das einzig und allein mit ihrer Lunge ausmachen.

Wenn Hänschen im Kindergarten Emily die Knetmasse in die Haare schmiert, wird ein Sitzkreis gebildet, die Eltern werden einbestellt, und Hänschen muss sich ganz ehrlich und aufrichtig bei der kleinen Emily entschuldigen und beim Leben seines Meerschweinchens versprechen, dass er nie wieder so garstig sein wird. Weil es bei Erwachsenen oft am Spielzeug mangelt, nutzen sie ihr Auto zum Lustgewinn. Nehmen sie damit Vorfahrten oder gefährden bei 220 km/h die Gesundheit anderer, reagieren sie auf erstaunte Gesichter nicht mit einer Entschuldigung, sondern mit dem Mittelfinger.

Rechenregeln werden sehr weit gebogen

Wird in der Grundschule noch gelehrt, Es-Te nicht zu trennen, weil es der Buchstabenkombination wehtue, hacken ältere Semester stumpf in die Tastatur und vertrauen auf die Autokorrektur. Es kostet Jahre, das Einmaleins zu lernen und sich der nötigsten Regeln der Grundrechenarten gewiss zu sein. Später werden die Mathegesetze gebogen, wenn es darum geht, sein Einkommen gleichmäßig auf den Monat zu verteilen.

Insofern hat Nyberg nur konsequent gehandelt, als er den Bayern den Elfmeter verweigerte. Die Fifa sollte sich daran ein Beispiel nehmen und ihre Regelbücher dem freien Spiel opfern. Auf dass sich jeder so ausleben kann, wie es ihm beliebt. Eigenverantwortung nennt man das. Für die Schiedsrichter würde das vieles leichter machen. Wo keine Regeln sind, müssen keine durchgesetzt werden.