Im Zweifel ist immer die Katze schuld

Im Internet gehen die Videos der Samtpfoten viral. Auch im Sport gibt es immer mehr "Cat Content". Zuletzt hat Football-Legende Tom Brady dafür gesorgt.

Ganze Forschergruppen beschäftigen sich mittlerweile mit dem Phänomen der Katze in den sozialen Medien. Die Kurzfilmchen, gespickt mit den banalsten Erlebnissen der gemeinen Hausmieze, gehen regelmäßig viral, ohne dass sich exakt erschließen würde, was den Menschen am neudeutschen „Cat Content“ so fasziniert.

Medientheoretikerin Annekathrin Kohout hat die Vermutung, dass es den User positiv stimmt, „das Niedliche im Internet anschauen, ohne das es gleich Hochkultur ist“. Eine ziemlich vage Erklärung für den Samtpfoten-Hype. Aber vielleicht ein Grund, warum Katzen (gendergerecht natürlich auch Kater!) mittlerweile omnipräsent im Sportteil erscheinen.

Katze sprengt Pressekonferenz der Brasilianer bei Fußball-WM

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass sich der „Cat Content“ geradezu aufdrängt. Sie erinnern sich vielleicht an jenes bedauernswerte Tier, das bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die Pressekonferenz der Brasilianer sprengte? Es strawanzte auf dem Podium genau vor den Mikrofonen der Hauptdarsteller herum. Bis der genervte Pressesprecher die Katze schließlich mit einem gezielten Handschlag vom Tisch fegte. Klar, dass das Filmchen über diese Behandlung im Netz viral ging – ebenso wie die harsche Kritik an der brasilianischen Nationalmannschaft.

Noch gruseliger die Geschichte des italienischen Radprofis Antonio Tiberi, der einfach mal aus Versehen die Katze des Tourismus-Ministers von San Marino erschossen hat. Dabei hatte er doch gar nicht erwartet, den Kopf der Katze, auf den er mit seinem neuen Luftgewehr gezielt hatte, auch wirklich zu treffen, sagte Tiberi vor Gericht. „Zu meiner Überraschung traf ich sie tatsächlich“, so der Junioren-Weltmeister im Einzelzeitfahren, den die Richter tatsächlich mit einer Strafe von 4000 Euro davonkommen ließen.

Football-Star Tom Brady kümmert sich um Katzenbaby

Höchste Zeit also, an dieser Stelle etwas Aufheiterndes zur Katzenthematik im Sport beizutragen. Wir wechseln in die USA, wo der legendäre Football-Star Tom Brady nach seinem Karriereende gerade damit beschäftigt ist, sich um ein Katzenbaby zu kümmern. Weil Brady schon einmal seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt hat, schließen Experten Wetten ab, wann es dem Star-Quarterback zu langweilig wird. Doch Brady hat abgewunken. „Jeder, der denkt, ich hätte Zeit, um in die NFL zurückzukommen, hat noch nie ein zwei Monate altes Kätzchen für seine Tochter adoptiert“, schreibt der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner auf Twitter.

Wohl für keinen anderen Grund hätten die Fans mehr Verständnis aufgebracht. Es wird sicher nicht mehr lange dauern, bis die ersten Videos von Brady und seinem Kätzchen im Netz aufploppen. Und man muss keine Medientheoretikerin sein, um zu prophezeien, dass dieser "Cat Content" ein bombastischer Internet-Hit werden wird.