Ist Erling Haaland so ein guter Stürmer, weil er sich gerne den Mund zuklebt?

Mouth Taping verspricht Menschen, die sich den Mund nachts zukleben, intensiven Schlaf und eine bessere körperliche Verfassung. Auch Profi-Fußballer Haaland schwört darauf.

Mit gerade mal 23 Jahren ist Erling Haaland einer der erfolgreichsten Fußballspieler in der Champions League. Jahrgang 2000, das merkt man dem Norweger auf dem Spielfeld kaum an. Doch jetzt ist da diese Podcast-Folge, in der Haaland seiner Gen-Z-esquen Herkunft alle Ehre macht. US-Influencer Logan Paul fragt den Profisportler nach seiner Geheimwaffe, die ihn zu so einem guten Athleten macht. Was wird es wohl sein? Konsequentes und brutales Training? Diäten, bei denen anderen Menschen der Appetit vergeht? Nicht ganz.

Wie wird man der beste Stürmer der Welt? Bewegung scheint zu helfen

Die erste Antwort von Haaland kommt so langsam wie ernüchternd. "Bewegung ... ähm ... Training", kommt es aus ihm hervor. Ja, ähm, und weiter? Ein bisschen mehr würde man schon von ihm erwarten, der er da so selbstbewusst und breitbeinigst dasitzt. Aber halt, der Mann ist noch nicht fertig. "Schlaf ist das Wichtigste auf der Welt", fährt Haaland fort. Und so manch einer mag nun vorschnell daher kommen und sagen, klar, erholsamer Schlaf ist wichtig. Doch ganz so leicht macht es sich der Manchester-City-Spieler nicht.

"Mouth Taping" verhilft Profi-Fußballer Erling Haaland angeblich zu erholsamem Schlaf. Ist was dran an dem Trend? Foto: Gary Oakley, CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Der erste Teil der echten Haaland-Schlummer-Routine ist das Tragen einer Blaulichtfilter-Brille - drei Stunden, bevor er sich ins Bett legt. So eine Brille soll die Augen vor hellem Bildschirmlicht, wie bei Handys, schützen. Denn wer vor dem Schlafengehen zu lange aufs Display schaut, wird später müde und kommt so um den wichtigen Schlaf. Etwas extravagant, aber okay. So weit, so nachvollziehbar.

Mouth Taping: Erling Haaland klebt sich nachts den Mund zu

Und dann - man könnte denken, das Thema sei abgehakt - kommt Haaland mit dem zweiten Schritt daher. Wer erholsamer schlafen möchte, könnte sich auch einfach nachts den Mund zukleben. Nicht mit normalem Klebeband, sondern mit speziell dafür hergestelltem Tape. "Mouth Taping" heißt dieser Internettrend, dem der 23-Jährige anscheinend erlegen ist. Die Idee: Da man durch den Mund keine Luft mehr bekommt, muss man im Schlaf durch die Nase atmen. Angeblich wirkt sich das positiv auf den Schlaf und das Immunsystem aus.

Das soll also das große Geheimnis für sportliche Spitzenleistungen sein? Schön wärs. Bevor sich jetzt alle überschwänglich mit Pflastern den Mund zukleben und für den nächstbesten Halbmarathon anmelden: Aus schlafmedizinischer Sicht hat das Mouth Taping keinerlei Nutzen. Wer es doch probieren möchte: Schädlich ist es zumindest nicht.

