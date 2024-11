Jeder fängt mal klein an – auch Holstein Kiel

Gab in der Geschichte der Menschheit schon viel Bedeutendes und Bahnbrechendes zu bestaunen. Die Erfindung des Rads beispielsweise. Oder einen Erdenbürger, der sich erst in eine Rakete zwängt, um sich dann auf den Mond schießen zu lassen. In der Natur der Sache liegt, dass einem Premierenereignis besondere Beachtung geschenkt wird. Wie schon Hermann Hesse zu formulieren wusste: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Heutzutage machen sich nur noch die wenigsten Gedanken, wenn sie ein Flugzeug besteigen. Doch als die Brüder Orville und Wilbur Wright am 17. Dezember 1903 zum ersten Mal mit einem motorisierten Flugzeug abhoben, wirkte es unvorstellbar, dass das beflügelte Teil nicht sogleich wieder auf den Boden krachte.

Im Geschichtsbuch von Holstein Kiel wird der 2. November 2024 einen festen Platz bekommen. Schließlich wird von Generation zu Generation weitergetragen werden, dass dem Klub an besagtem Datum Historisches gelang. Holstein-Fans werden ihren Nachkommen erzählen, wie Geschwill den Ball fein per Kopf vorlegte und Erras die Kugel ebenso per Kopf über die Linie drückte. 1:0 gegen Heidenheim - einfach zauberhaft. Ohne den Kielern diesen erhabenen Moment vermiesen zu wollen: Zur Wahrheit gehört leider auch, dass es bedeutend einfacher ist, Historisches zu schaffen, wenn die Historie kurz ist.

Anfänge in der Bundesliga: Holstein Kiel feiert Premieren am laufenden Band

Holstein Kiel ist im Sommer in die Bundesliga aufgestiegen (Premiere); Bernhardsson hat am ersten Spieltag den ersten Treffer Kiels in der Bundesliga erzielt (Premiere); Torhüter Weiner hat den ersten Foulelfmeter verursacht und die erste Gelbe Karte kassiert (beides eine Premiere); sollte Kiel am Samstag bei Werder Bremen gewinnen, wäre das der erste Auswärtssieg von Holstein in der Bundesliga (Premiere). Und egal, wo und gegen wen Kiel in der Bundesliga spielt, genau, immer eine Premiere.

Aber, das weiß schon die Einjährige, die einen Fuß vor den anderen zu setzen versucht: Jede(r) fängt mal klein an. Und dass Hesses Anfang-Zauber-Satz dem Gedicht „Stufen“ entstammt, muss kein Zufall sein. Buchstäblich und sprichwörtlich geht es im Leben doch meist darum, den nächsten Schritt zu machen und vorwärtszukommen. Kiel lernt in der Bundesliga gerade das Laufen. Als bestes Beispiel für die Holsteiner dient der FC Augsburg. Aufstieg, neunter Spieltag, 1:0, erster Bundesligasieg. Alles identisch. Womit man wieder bei den Brüdern Wright wäre. Der erwartete Absturz (in die zweite Liga) des FCA blieb seitdem aus.