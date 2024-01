Jetzt können die Österreicher auch noch Handball

Im Skifahren waren die Nachbarn immer besser. Jetzt holen sie im Ballsport auf. Wohin führt das?

Skifoan, des kann er, der Österreicher. Wissen wir spätestens seit Franz Klammer, der sich so rasant wie kein anderer Rennfahrer steile Hänge hinabstürzte. 1976 holte er sich in Innsbruck den Olympiasieg, heute noch darf er sich als erfolgreichster Abfahrer der Weltcup-Geschichte rühmen. Ist aber auch klar: Wer umgeben von Berggipfeln und Almen aufwächst, beherrscht schon als Knirps das Wedeln mit zwei Brettln an den Füßen. Die Deitschen versuchen, den Nachbarn nachzueifern, siegen punktuell wie Slalomfahrer Linus Straßer am Sonntag in Kitzbühel, müssen aber neidvoll die Wöidklasse der Alpenländler anerkennen.

Die Deutschen ärgern - das bereitet dem kleinen Bruder Spaß

Doch eigentlich fühlt sich der Piefke dem Ösi weit überlegen. Seit jeher wird die Sissi- und Mozart-Gefolgschaft belächelt, richtiges Deutsch sprechen kann sie ohnehin nicht. Der Deutsche zerkratzt gerne im Winter präparierte Pisten, wandert im Sommer in Tirol und frönt Kaiserschmarrn, sonst schaut er zur putzigen Alpenrepublik mit preußischer Überheblichkeit herab. Das lässt sich der kleine Bruder längst nicht mehr gefallen. Die Deutschen zu ärgern, bereitet ihm Spaß und verschafft Genugtuung.

Bei der Autobahn-Maut haben die Österreicher die Deutschen auch überholt

Und das just in Bereichen, in denen sich Germania so groß fühlt. Im November zerstörten die Austrianer die Vorfreude auf ein Sommermärchen bei der Fußball-Heim-EM, nun ließen sie Träume von einem Wintermärchen bei der Handball-Heim-EM platzen. Nach dem 22:22 sind die Österreicher dem Halbfinale weit näher als die Deutschen.

Stellt sich die Frage, worin "made in Austria" "made in Germany" noch so überholt? Bauen die Österreicher bald bessere Autos, größere Flugzeuge oder schnellere Raketen? Bei einem funktionierenden Mautsystem auf Autobahnen sind sie ja auch schon an den Deutschen regelrecht vorbeigeflogen.

