Kein Abstiegskandidat mehr? Didi Hamann sorgt für Alarm beim FC Augsburg

Dietmar Hamann tippte den FC Augsburg als Abstiegskandidaten – und der FCA bleibt drin. Nun der Schock: Hamann glaubt an den FCA-Klassenerhalt.

Sie sind so wichtig in dieser schnelllebigen und hektischen Welt: Konstanten. Mag die Welt da draußen auch völlig hohl drehen, lautet die Devise: Alle vier Jahre ist Bundestagswahl, alle zwei Jahre steht der TÜV an, und jedes Jahr gewinnt der FC Bayern die Bundesliga. So beruhigend, so gut zu wissen. Und Stichwort Bundesliga: Die startet bekanntermaßen am Freitag in die lang ersehnte zweite Saisonhälfte und gehört damit ebenfalls zu den emotionalen Anker-Institutionen.

Ausgerechnet in diese Zeit der Gewissheit platzt eine Nachricht, die vor allem in Augsburg verstört: Dietmar Hamann, ehemaliger Nationalspieler und aktueller TV-Experte bei Sky, hat mit einer der ältesten Traditionen des Fußball-Geschäfts gebrochen. In seiner Prognose zum Rückrundenverlauf der Bundesliga gab er nun bekannt, welchen Verein er am Ende wo in der Tabelle verortet – und setzte den FC Augsburg tatsächlich nicht auf einen Abstiegsplatz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Einige FCA-Fans bitten Hamann darum, seine Meinung zu überdenken

Dazu muss man wissen: Die Tradition, dass Hamann den FCA auf einen Abstiegsplatz verortet, ist in ungefähr so alt wie das Spiel selbst und kommt im Fußball-Kanon gleich nach "11 Freunde müsst ihr sein" und "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß."

Auch die Augsburg-Fans nahmen die Nachricht mit ungläubigem Staunen auf. Denn so sicher wie die Hamann‘sche Prognose war es bisher ja auch, dass der FCA sich dieser widersetzen und in der Liga bleiben wird. Ist der anvisierte Klassenerhalt von Hamann nun ein schlechtes Omen angesichts der Treffsicherheit seiner früheren Expertisen? Schon jetzt fordern viele FCA-Fans den 49-Jährigen auf, das doch noch mal dringend zu überdenken und Augsburg doch "absteigen" zu lassen.

Aber was passiert als Nächstes? Friert die Hölle zu? Wird die Hertha zum seriösen Verein? Droht gar ein Ende des bayerischen Meister-Abonnements? Soweit wird es schon nicht kommen. Oder doch?

Lesen Sie dazu auch