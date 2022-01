Kluge Corona-Idee aus England: Einfach nicht mehr testen!

Die englischen Ligen unterhalb der Premier League verzichten auf Tests am Spieltag, damit nicht mehr Spiele ausfallen. Eine Idee, die Schule machen muss.

Echt eine blöde Sache, dass sich dieses vermaledeite Coronavirus weder an Länder-, noch an Jahresgrenzen hält. Bedeutet konkret: Weil mit Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards vier Profis sowie mit Dino Toppmöller der Co-Trainer der Münchner infiziert sind, hat der FCB den Trainingsstart vom 2. auf den heutigen 3. Januar verlegt.

Vieles deutet darauf hin, dass auch im neuen Jahr Omikron der härteste Gegner für die Bundesliga-Teams werden wird – und damit für die Spieltagsplaner, die ausgefallene Spiele nachträglich in den Kalender flicken müssen. Eine revolutionäre Idee kommt in dieser Hinsicht aus Großbritannien, das ja ohnehin so etwas wie die Mutter der innovativen Ideen in Bezug auf das Coronavirus ist.

Am "Boxing Day" fanden nur neun von 32 EFL-Partien statt

Die English Football League (EFL), die für den Spielbetrieb unterhalb der Premier League zuständig ist, hat beschlossen, dass es ab sofort keine routinemäßigen Corona-Tests für Spieler an Spieltagen geben wird. Nur Profs, die die typischen Symptome aufweisen, sollen am Spieltag weiterhin getestet werden. Damit entledigen sich die Ligachefs eines wirklich nervigen Problems: Alleine am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem "Boxing Day", waren nur neun von 32 Spielen in den EFL-Ligen zwei bis vier ausgetragen worden. Und wenn einfach nicht mehr getestet wird, gibt es eben viel weniger Spielabsagen. Genial, oder? Nimm das, Corona! Hätten sich die Bayern-Verantwortlichen einfach mal an die EFL gewandt und auf diese doofen Tests verzichtet – hätte das auch mit dem Trainingsstart geklappt.

Gerüchten zufolge basteln die EFL-Macher schon an dem nächsten Gordischen Knoten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen mehr gibt? Dann gibt es – richtig – auch keine Verstöße mehr gegen das Tempolimit! Das Raserproblem wäre mit einem Schlag erledigt. Selbiges Muster wäre auch für Ärgernisse wie Steuerhinterziehung, Doping oder Diebstahl möglich. Einfach das Regelwerk anpassen.

Das Jahr 2022 scheint bereit für große Anpassungen zu sein. Es ist kein Zufall, dass eine Fußball-Liga den ersten großen Schritt macht.

