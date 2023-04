Kostenlos ins Stadion: Was die Düsseldorfer Ticket-Revolte bewirkt

Karten für die Heimspiele von Fortuna Düsseldorf soll es künftig kostenlos geben. Was zur Frage führt: Wie reagiert die Konkurrenz, was wird noch alles gratis?

Fortuna Düsseldorf war – man mag es kaum glauben – schon in manchen Bereichen schon immer Vorreiter. Der Fußballverein hatte als erster deutscher Klub eine Punkband als Trikotsponsor und lief kurzzeitig mit dem Logo der Toten Hosen auf. In den 90er Jahren hielt sich der Verein dank der extraweiten Einwürfe des legendären Harald Katemann einige Jahre in der 1. Liga – eine Standardvariante, für die es heute eine Heerschar an Videoanalysten bräuchte.

Drei Düsseldorf-Spiele mit kostenlosem Eintritt in der 2. Bundesliga

Nun geht der Klub erneut neue Wege und will künftig kostenlosen Eintritt zu seinen Spielen gewähren. Vorerst sind in der kommenden Saison drei Spiele geplant, die Anzahl der Gratis-Spiele soll dank Sponsorengeld jährlich gesteigert werden. Ziel der Aktion "Fortuna für alle" sei es, den Verein wieder stärker in der Stadt zu verankern.

Insofern gibt es einen wichtigen Unterschied zu Fußballspielen, die man umsonst (herzlicher Gruß an alle Hertha-Fans) besucht, und jenen, für die es kostenlosen Eintritt gibt. Wohlgemerkt: Ein Zuschauerproblem gibt es bei der Fortuna nicht im klassischen Sinn. Im Schnitt sehen sich knapp 30.000 Menschen die Spiele des Vereins an (das ist der fünftbeste Schnitt der 2. Liga), ins Stadion passen aber eben 54.600 Fans.

Kostenlose Fußball-Tickets: Ein Grundrecht auf Fortuna

Langfristig soll es in Düsseldorf also ein Grundrecht auf Fortuna geben – vorausgesetzt, das Modell ist erfolgreich und liefert das gewünschte Wachstum. Es bleibt zu hoffen, dass die Fortuna-Revolution Schule macht und andere Gegenstände bald ebenso für lau den Besitzer wechseln können. Der Erfolg von Freibier hat gezeigt, dass eine kostenlose Veräußerung sich nicht abträglich für den Marktwert erweisen muss.

Bei der TSG Hoffenheim, seines Zeichens ein Bundesligist mit einem Zuschauerschnitt von 23.000 Fans, schickte man ein vergiftetes Kompliment zur Fortuna: ein "kreativer und schlagzeilenträchtiger Ansatz der Kollegen aus Düsseldorf" sei das. Ob in Hoffenheim das Stadion voll wäre, wenn die Tickets kostenlos wären – das ist eine Frage, die man im Großraum Sinsheim besser unbeantwortet lässt. Vielleicht geht man in Hoffenheim ja noch einen Schritt weiter und bezahlt seine Gäste künftig dafür, ins Stadion zu gehen. Und wenn es besonders schlimm wird, wird auch das Bier gratis ausgeschenkt. Motto: Je trister und schlechter wir spielen, desto besser für den Fan, der sich das angesehen hat.

Lesen Sie dazu auch

Ein Hoch auf die Fortuna-Revolution.