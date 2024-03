Luxus-Van steht zum Verkauf: Camping à la Nagelsmann

Plus Der Bundestrainer hat keine Zeit mehr für Urlaub: Während er die DFB-Elf auf die Länderspiele vorbereitet, wird sein ehemaliger Camper im Internet angeboten.

So ein Leben als entlassener Fußballtrainer des FC Bayern München hat ja doch sehr schöne Seiten. Der Lohn läuft meist ohne Einschränkung über die restliche Vertragslaufzeit weiter und die neu gewonnene Freizeit kann nach dem Triple-Stress von Bundesliga, Champions-League und Pokal optimal zur Regeneration genutzt werden. Dachte sich wohl auch Julian Nagelsmann, als er sich just nach seinem Rauswurf beim bayerischen Rekordmeister im vergangenen August einen Campingbus de Luxe zulegte.

Für alle PS-Freunde: einen VR 6-Meter-Camper-Van der Marke VW mit beheizbarem Alcantara-Lenkrad, geräumiger E-Bike-Garage und einer Zuglast von 3,5 Tonnen. Beim Blick auf den Kilometerstand wird allerdings klar, dass Julian Nagelsmann in den vergangenen sieben Monaten kaum Gebrauch von seinem Freizeitmobil machte. Magere 2900 Kilometer stehen auf dem Tacho. Das wäre in etwa einmal nach Schweden und wieder zurück. Nicht viel Auslastung für ein Gefährt mit einem Anschaffungspreis im sechsstelligen Bereich.