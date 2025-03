Manuel Neuer ist verletzt: Eine malade Wade

Für einen Torwart ist der Fußball am entspanntesten, wenn er nichts zu halten hat. Doch weil Manuel Neuer voller Ehrgeiz steckt, reckt auch er die Faust zum Jubel und setzt zum Sprint an, wenn die eigene Mannschaft ein Tor erzielt. Mit einem Male aber wird die Wade ganz malade.

Wer den Schaden hat, braucht bekanntlich für den Spott nicht zu sorgen. Neuer muss wegen eines Muskelfaserrisses nach dem verunglückten Jubel im Spiel gegen Leverkusen zwei Wochen pausieren. Der frühere Nationaltorwart, Weltmeister und Welttorhüter sieht den Grund seiner Verletzung in seinem schon etwas fortgeschrittenen Alter von 38 Jahren. Zwei Jahrzehnte Profi-Fußball hinterlassen im Körper ihre Spuren. An dieser Stelle könnte man sich wunderbar über zunehmende Wehwehchen, Zipperlein und die anderen Freuden des Alters auslassen. Doch Altern ist nichts für Feiglinge.

Deshalb wünschen wir Manuel Neuer eine schnelle Genesung und weil Lachen bekanntlich die beste Medizin ist, wollen wir ihn erheitern. Geteiltes Leid ist halbes Leid und Schadenfreude die schönste Freude. Deshalb kommen hier, nur für Dich, lieber Manuel, die kuriosesten Verletzungen im Profi-Fußball. Dein englischer Torwart-Kollege David Seaman (einst FC Arsenal) verletzte sich einmal beim Angeln. Als er einen dicken Brocken aus dem Wasser ziehen wollte, renkte er sich die Schulter aus. Für den Fußballer Nicolai Müller vom Hamburger SV war Augsburg ein gefährliches Pflaster. Seinen Siegtreffer feierte er frenetisch an der Eckfahne, verdrehte sich dabei das Knie und riss sich das Kreuzband. Beim Feiern erwischte es auch den früheren Weltklasse-Stürmer Jari Litmanen. Der eigene Sportchef schoss dem Finnen einen Flaschenkorken in das Auge. Die Folge: Netzhautverletzung und mehrere Monate Pause. Auch der bei den Fußballern allseits beliebte Zweitsport Golf ist nicht ohne. Kasey Keller vom FC Millwall aus England zog seine Golfschläger aus dem Kofferraum seines Wagens und schlug sich dabei mehrere Zähne aus. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.