Max Kruse philosophiert über Disziplin

Wie im richtigen Leben gibt es im Profi-Fußball die Streber und die Lebenskünstler. Der Asket Cristiano Ronaldo mag respektiert werden. Dem chaotischen George Best flogen die Herzen zu. Den begnadeten Nordiren vergötterten die Fans. Gewiss auch, weil er verkündete, den größten Teil seines Geldes für schnelle Autos, Weiber und Alkohol ausgegeben zu haben: „Den Rest habe ich verprasst.“ Womit wir punktgenau bei Max Kruse gelandet sind. Experten behaupten, es hätte bei dem Bundesliga-Kicker mit seinem Talent vielleicht zu einem deutschen Mini-Messi gelangt. Wenn, ja wenn der gute Max nur halb so viel Fleiß an den Tag gelegt hätte, wie er Gefühl im Fuß besaß.

In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gab der 14-malige Nationalspieler nun Einblicke in seine Gefühlswelt. Der 37-Jährige spielte mit dem Gedanken an ein Comeback. Wenn „was Geiles“ dabei ist. Doch er sei jetzt froh, dass kein ernsthaftes Angebot gekommen sei. Und jetzt kommt‘s: „Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gemacht hätte, denn dann hätte ich mich fitmachen müssen und wieder Disziplin haben. Darauf habe ich eigentlich keine Lust mehr.“ Hahaha. Sein Fußballleben lang hatte er keinen Bock darauf.

Lothar Matthäus über seine künftige Präsidentschaft beim FC Bayern

Kruse spricht über „fitmachen“ und „Disziplin“. Das klingt ungefähr so glaubhaft, als würde Lothar Matthäus über seine künftige Präsidentschaft beim FC Bayern München philosophieren. Kruse galt in seiner aktiven Laufbahn als das personifizierte Schlitzohr. Der Poker-Fan hatte in seiner ersten Wolfsburger Zeit einen erfolgreichen Zock-Abend hinter sich. In seinem Rucksack befanden sich 75.000 Euro in Bar. Kruse vergaß den Sack im Taxi. Das Geld tauchte nie wieder auf.

Oder: Kruse kartelte in der Winterpause in seinem natürlichen Habitat Las Vegas. Eigentlich hätte er trainieren sollen. Zwei Helfer liefen abwechselnd mit der für ihn gedachten Fitnessuhr um den Block. Oder: In Freiburg ließ der Nutella-Fan einen Whirlpool einbauen - in seine Mietswohnung. Der Kommentar seines damaligen Trainers Christian Streich: „So ischer halt - der Max.“

Max Kruse mit Medizinbällen am Quälhügel von Magath

Kruse, der bis 2021 für verschiedene Klubs in der Bundesliga gespielt hatte, bolzt noch in der zweiten Mannschaft des Berliner Amateurclubs BSV Al-Dersimspor. Am Samstag wird der Olympiateilnehmer seinen ersten Einsatz als TV-Experte für RTL bei einem Zweitliga-Kick haben. Die Fußball-Welt ist also in bester Ordnung. Sollten Bilder von Kruse mit Medizinbällen am Wolfsburger Quälhügel von Felix Magath auftauchen, dann müsste man sich ernsthaft Sorgen machen.