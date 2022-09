Max Kruse und das Aus beim VfL: Der Lümmel von der letzten Bundesliga-Bank

Der Stürmer definiert seit jeher seine eigenen Regeln - und zahlte meist zurück. Nun ist er an Niko Kovac gescheitert. Das könnte auch seine Vorteile haben.

Seit kurzem hat Max Kruse zusammen mit seiner Frau Dilara einen Youtube-Kanal gestartet. Unter dem Stichwort "Die Kruses" erzählen die beiden von ... Na ja, irgendwie allem. Unter anderem verrät Max Kruse, dass er bei seiner Ausbildung zum Fitness- und Sportkaufmann ein wenig Glück hatte: "Wenn’s nach meinen Noten gegangen wäre, wäre ich durchgefallen." Schlecht für den jungen Max. Gut für Teenie Kruse war hingegen, dass sein Ausbildungsleiter im Prüfungsausschuss saß. "Der hat mir dann gesagt: Das und das könnte in der mündlichen Prüfung drankommen – und das ist dann auch drangekommen." Und schriftliche Prüfung? "Komplett abgeschrieben!", prustet es aus Kruse heraus.

Herrlich! Ein Striezi ist er also schon immer gewesen, der Kruse. Einer, den man wegen seiner Bandito-Vibes durchaus gern haben kann und ihm deswegen auch den einen oder anderen Umweg zugesteht. Das war bei einem Großteil seiner Trainer so: Sie ließen ihm die Vorliebe für Nutella, Pokern, Zocken bis spät in die Nacht und den eine oder anderen Spruch durchgehen, weil Kruse es meist mit Leistung zurückzahlte: 97 Bundesligatore und 79 Vorlagen sammelte er in 307 Spielen. In der Nationalmannschaft gewährte Joachim Löw Kruse diese Extratouren nicht.

Niko Kovac wollte für Kruse keine Extrawürste braten - schade

Dass auch Niko Kovac zu jenen Trainern gehört, die für Max Kruse keine Extrawürste braten, schien schon nach wenigen Tagen in Wolfsburg klar zu sein. Lange schwelte der Konflikt zwischen Disziplinfanatiker Kovac und Filou Kruse, am Wochenende folgten Eklat und vorläufiges Ende des Konflikts. Kruse stand beim Sieg der Wolfsburger in Frankfurt nicht im VfL-Kader. Und das werde auch so bleiben, sagte der VfL-Trainer mit steinerner Miene: "Als Trainer habe ich die Verantwortung, der Mannschaft zu helfen. Von Max haben wir keine Impulse gesehen, dass er der Mannschaft helfen kann." Tatsächlich scheint Kruse in den vergangenen Wochen die Kühlschranktür öfter als die Laufstrecke gesehen zu haben.

Weil Wolfsburg die Entscheidung, sich von Kruse zu trennen, erst knapp zwei Wochen nach Ende des Transferfensters getroffen hat, sind Spieler und Verein nun zumindest bis zur Öffnung der nächsten Wechselmöglichkeit im Winter aneinandergekettet – und selbst dann stellt sich die Frage, ob ein Verein kommt, der einen dann 34-Jährigen ohne Spielpraxis haben möchte. Zudem Kruse einen Vertrag in Wolfsburg hat, den er selbst als lukrativ bezeichnet hat.

Endet so eine große Bundesliga-Karriere? Kovac hat diese Frage am Samstag mit "Ja" beantwortet. Es wäre schade um den Lümmel aus der letzten Bundesliga-Bank. Die einzig gute Nachricht, die das Aus von Kruse in Wolfsburg beinhaltet: Nun hat er deutlich mehr Zeit, um mit seiner Frau neue Folgen von "Die Kruses" aufzunehmen, bislang gibt es erst zwei Episoden.