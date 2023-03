Neymar spielt Online-Poker: Viel Geld in wenig Zeit versenken

Neymar ist ein großartiger Fußballer. Und ein Meister darin, sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit zu verlieren.

Gäbe es sie häufiger, wären sie nichts mehr Besonderes: Jahrhundert-Begabte. Goethe beispielsweise. Oder Benjamin Franklin. Amerikanischer Gründervater. Und Erfinder des Blitzableiters. Und Erdenker noch heute gültiger Sinnsprüche. "Zeit ist Geld" – stammt von Franklin. Schlägt den Haken zu Neymar, der je nach sportlicher Lesart auch als begnadet zu gelten hat.

Neymar verfügt bekanntermaßen über erhebliche finanzielle Ressourcen. Darum sorgt sich sein nobler Pariser Arbeitgeber. Neuerdings hat Neymar auch noch sehr viel Zeit zu füllen. Eine Knöchelverletzung macht es ihm unmöglich, diese Saison auf das Feld zurückzukehren. Der Brasilianer versucht es nun mit einer Verbindung von Zeit und Geld, die Benjamin Franklin gewiss Respekt abgewinnen würde.

Viel Elan beim Geldausgeben

Auf die Idee, möglichst viel Geld in möglichst wenig Zeit zu packen, sind schon Millionen Menschen gekommen. Die Glücksspielautomaten-Industrie profitiert enorm davon. Kaum jemand aber ist das Vorhaben mit ähnlich viel Verve wie Neymar angegangen.

Der 31-Jährige hat bei einer Runde Online-Poker innerhalb von einer Stunde eine Million Euro verspielt. Das sind 16.666 Euro in der Minute, oder auch 278 Euro in der Sekunde. Er hat das Geld schneller verloren, als Lucky Luke seinen Schatten erledigt. Oder als Neymar bei einer Berührung zu Boden sinkt. Nach dem Verlust des Geldes weinte und lachte Neymar gleichermaßen. Zu sehen ist das im Internet – wobei ihm abzunehmen ist, dass er schauspielert. Schließlich wird das Video von der Titanic-Filmmusik begleitet. Was ja auch wieder etwas mit dem Versenken von Reichtum zu tun hat.

