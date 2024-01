Nicht von dieser Welt: Von Lichtgestalten und Fußballgöttern

Lichtgestalten, Fußballgötter und andere übernatürlichen Erscheinungen häufen sich im Sport. Sie vollbringen, was Menschen nie schaffen: Wunder.

Übersteigen die Fähigkeiten eines Menschen die eigenen in exorbitantem Maß, ist der Weg zum Übernatürlichem nicht mehr weit. Wer etwa mit drei Jahren Klavier spielen und mit fünf Jahren sein erstes Musikstück komponieren kann, dessen Begabungen gehen weit über die anderer hinaus. Mozarts Erscheinung musste folglich einem Wunder entsprungen sein. Die Welt ist voll von Wundern. Der eine glaubt an eine göttliche Fügung, als er das Mathe-Abitur bestand, der andere, als er Atome spaltete.

Wunder kommen im Sport erstaunlich oft vor

Gerade im Sport scheint sich Außerirdisches stetig zu wiederholen. Als die deutschen Fußballer das Weltkriegstrauma mit dem WM-Titel 1954 bewältigten, vollbrachten sie dies mithilfe des "Wunders von Bern". Als "Miracle on Ice" ging das Eishockey-Finale der Olympischen Spiele 1980 in die Geschichte ein. Die USA setzten sich sensationell gegen die Sowjetunion durch, obwohl die Amerikaner lediglich mit College-Amateuren angetreten waren. Und Skifahrer Hansjörg Tauscher raste 1989 zu WM-Gold, ohne dass sich derart Außergewöhnliches zuvor angedeutet hätte.

Wer in den Olymp des Sports vordringt, der hat die Vorstellungskraft des Irdischen verlassen. Kunst statt Kraft lässt ihn die Schwerkraft bezwingen, er schlägt Kügelchen aus unmöglicher Distanz in winzige Löcher oder tritt Bälle auf unwirklichen Flugbahnen in Tore. Teils erhält er dabei Unterstützung von ganz oben, wie einst Fußballgott Diego Armando Maradona bewies. Nicht von dieser Welt ist zugleich Nachfolger Lionel Messi, dessen Art der Ballbehandlung der Zauberei zuzuordnen ist.

Franz Beckenbauer versetzte Berge, beging aber auch Fehler

In anderen Sphären schwebte ebenso Franz Beckenbauer. Lange Zeit hielt er sich in einem Raum auf, in dem ihn Unantastbarkeit umgab. Er streichelte Lederbälle und umtänzelte Gegner in einer surrealen Form, abseits des Rasens umgab ihn eine besondere Aura. Weil Menschen in einer entzauberten Welt für religiöse Mythen empfänglich sind, blickten sie ehrfurchtsvoll auf ihre "Lichtgestalt". Er versetzte Berge, beging aber auch Fehler.

Und jetzt? Sitzt Beckenbauer im Himmel neben Pélé, Maradona und Mozart. Glauben Sie nicht? Dass Tauscher WM-Gold gewinnt, hätten Sie auch nicht für möglich gehalten.

