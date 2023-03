Philipp Lahm als Rechtsverteidiger oder doch Christian Ziege?

Hansi Flick hat Probleme mit seinen Außenverteidigern. Muss Kimmich vielleicht doch wieder nach hinten rutschen? Philipp Lahm könnte das verhindern.

Die Diskussionen kann sich Hansi Flick ersparen. Aber sie werden selbstverständlich über ihn und das gesamte schwarzrotbleichgoldene Land kommendes Jahr hereinbrechen. Bis zur Europameisterschaft im eigenen Land wird der Bundestrainer munter einen nach dem anderen Rechtsverteidiger testen. Marius Wolf als energischer Vertreter der Bauart "Schienenspieler", Niklas Süle als abdichtender Koloss und Matthias Ginter sicher auch. Der Freiburger ist das Persil unter den Verteidigern. Da weiß man, was man hat. Möglicherweise wird auch im Herbst noch ein Zweitligaspieler berufen, der derzeit noch gar nichts von seinen Fähigkeiten weiß, die ihn berechtigen, das Nationaltrikot zu tragen. Josha Vagnoman hat am Dienstag auch sein erstes Länderspiel absolviert.

Pünktlich zum Turnier wird sie dann ausbrechen: die Kimmich-Debatte. Ist der Münchner nicht vielleicht doch der beste verfügbare Rechtsverteidiger? Es ist eine Diskussion, die seit 2016 immer dann geführt wird, wenn kein Spezialist von Format zur Verfügung steht. Also immer. Dabei liegt die Lösung so nah. Wenn doch Philipp Lahm als Turnierdirektor sowieso schon an den Spielstätten weilt, kann er doch auch noch nebenbei ein wenig für die Nationalmannschaft auflaufen. So viel Auswahl besitzt Hansi Flick schließlich auch nicht, als dass jeder Kaderplatz hart umkämpft wäre. Armel Bella-Kotchap war auch Mitglied der Katar-Reisegruppe des DFB.

Philipp Lahm ist ausgeruht und fit

Lahm ist zwei Jahre jünger als Zlatan Ibrahimovic. Er konnte in den vergangenen Jahren regenerieren. Tat das – wenn man den Werbeaufnahmen glauben darf – bei ausgiebigen Bergwanderungen. Der Mann ist fit. Erfahren ja sowieso. Er ist die einzig vernünftige Lösung, wenn es darum geht, schon jetzt einen der Rand-Aspekte der kommenden EM zu lösen.

Seine Nominierung allerdings wird zu anderen Diskussionen führen. Wo ist Philipp Lahm eigentlich wertvoller? Hinten rechts oder hinten links? Da wird Flick David Raum, Christian Günter und vielleicht auch mal wieder Marcel Halstenberg testen. Verlegenheitslösungen. Wenn Lahm aber rechts spielt: Was macht eigentlich Christian Ziege zurzeit?

