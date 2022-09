Rote Karte für unerlaubtes Urinieren

England und Fußball – das ist eine Kombination, die nie langweilig werden wird. Da verlässt auch mal ein Spieler frühzeitig den Platz. Doch dieses Mal ist der Grund ungewöhnlich.

Das unerlaubte Verlassen des Schulgeländes wird seit Pennälergedenken mit einem Verweis geahndet. Rauchende Zehntklässler und die noch cooleren Neuntklässlerinnen nutzen das straßenüberquerende Paffen schon immer als bequeme Art des Protests. Gegen die Schule, die Gesellschaft, alles.

Um ein feuchtes Unglück zu verhindern, riskierte Connor Maesko eine rote Karte

Der Sportplatz gilt vielen als Schule für das Leben. Er lehrt Respekt, Größe in der Niederlage zu beweisen und sich nicht mit urteilenden Autoritäten anzulegen – sind deren Entscheidungen auch noch so schwachsinnig. Schule und Sportplatz haben etliche Schnittmengen. Eine davon: Das unerlaubte Entfernen wird geahndet.

Die Erfahrung musste nun auch Connor Maesko machen. Der Mann steht im Tor des englischen Fußball-Neuntligisten Blackfield & Langley FC. Das wird er in den kommenden Wochen wohl eher nicht tun. In der ersten Pokalrunde nämlich verließ er unerlaubt den Platz. Der Grund dafür ist allerdings verständlich. Er musste zwingend seine Notdurft verrichten. Offenbar befand sich die Blase im Zustand höchster Anspannung, was bei der nächsten Parade möglicherweise für ein feuchtes Unglück gesorgt hätte. Mister Maesko also ging neben das Tor, erleichterte sich hinter einer Hecke – und bekam anschließend vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt.

Das Spiel endete übrigens 0:0, weshalb am Dienstagabend in einem Wiederholungsspiel die Entscheidung um den Einzug in die zweite Runde fällt. „Hoffentlich gibt es unterwegs genügend Pinkelpausen“, witzelte die Social-Media-Abteilung von Blackfield & Langley. Gegner Shepton sucht schon nach einem Sponsor für die Partie – vorzugsweise aus dem Sanitärbereich.

