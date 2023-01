Rudi Völler ist zurück: Bloß keinen Firlefanz

Die Rückkehr von Rudi Völler zum DFB zeigt Gemeinsamkeiten zwischen dem Fußball und dem gesellschaftlichen Leben.

Und wieder einmal die Parallelen zwischen Sport und dem, was sich außerhalb von Spielfeldern und Hallen abspielt. Überall hat der Mensch dann und wann mit Krisen zu kämpfen. Den einfachsten Weg aus einer solchen bilden Erfolgserlebnisse. Bloß keine verrückten Sachen machen, über das Einfache wieder zum Komplexen finden. Sich daran erfreuen, den Filterkaffee aus der Kanne ohne Überschwappen in die Tasse bekommen zu haben. Es sind die kleinen Freuden!

Daran erinnert sich auch der Deutsche Fußball-Bund, der ja inmitten einer seiner größten Krisen überhaupt steckt. Schon wieder in der Vorrunde einer WM ausgeschieden. Immerhin hat es kaum einer gesehen. Aber auch das findet man im Verband gar nicht so gut. Also auch hier: Erfolgserlebnisse durch Selbstverständliches provozieren. Also steht fortan Rudi Völler als Sportdirektor der Männer-Nationalmannschaft vor.

Mit ihm als Trainer erreichte die Nationalmannschaft das WM-Finale

Der eine Rudi Völler, der schon kickte, als es hip war "isch habe gar kein Auto" zu sagen und die Nescafé-Werbung zu imitieren. Rudi war aber immer Espresso-Liebhaber. Kein Firlefanz von wegen Milchschaum oder so. Sei was für Frauen, hat er mal gesagt. Die gute, alte Zeit hält also wieder Einzug in den Fußball. Genau genommen war sie ja nie weg. Fast so wie Völler. Lief mit Ruuuuuudi als Spieler schon ganz gut, als Trainer erreichte er mit einer viel rumpeligeren Mannschaft als der heutigen das WM-Finale und nun eben Sportdirektor. Die Reden von Erneuerung und Diversität: kalter Kaffee. Wieder so eine Parallele.

