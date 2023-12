Schottlands Frauen verlieren nicht hoch genug

Auf dem Weg zu Olympia hätte beinahe eine Niederlage gegen England geholfen. Am Ende aber werden die Niederlande zum Spielverderber.

Wenn schon verlieren, dann bitte mit Nutzen. Nicht irgendein 0:1, das am Ende sogar noch schmerzt, weil Profisportler Niederlagen meist schmerzen. Sogar in Trainingsspielen. Während die Kollegen über ihren Erfolg jubeln, ist bei den anderen der Frust groß. Muss nicht sein. Manchmal können Niederlagen auch hilfreich sein. In der Theorie, die allerdings nur zu gerne von der Praxis überholt wird.

Schottlands Fußballfrauen traten zum Abschluss der Gruppenspiele in der Nations League gegen England an. Die Engländerinnen durften sich noch Hoffnungen auf den Gruppensieg und damit auf die Teilnahme bei den Olympischen Spielen machen. Dazu brauchte es einen Erfolg gegen die Nachbarinnen, im Idealfall auch noch einen mit vielen Toren Unterschied.

Erzrivalen England und Schottland trennen sich 6:0

Das gelang, am Ende stand ein 6:0 gegen wenig wehrhafte Schottinnen auf der Anzeigetafel, was beinahe beiden Teams geholfen hätte. England war dicht am Gruppensieg, für einige Schottinnen bestand die Aussicht, Teil eines möglichen britischen Olympia-Teams zu werden. Dumm nur, dass die Niederlande zum Spielverderber wurden.

In der Nachspielzeit ihrer Partie gegen Belgien trafen die Oranje-Kickerinnen noch zweimal, was zu einem 4:0-Erfolg und damit zum Überflügeln Englands führte – dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz. Damit schlich sich auch bei Schottlands Kickerinnen wieder das Gefühl ein, das einen bei Niederlagen meist heimsucht: Frust.

Für Olympia reicht es trotzdem nicht - für keins der Teams

England wird nicht zu Olympia fahren, die Schottinnen damit auch nicht. Pech gehabt, dabei hatten sie sich doch so sehr bemüht, am Ende aber nicht hoch genug verloren. Und Spaß hat es sicherlich auch keinen gemacht, ein halbes Dutzend Gegentore zu kassieren. Gegen den Nachbarn, gegen den doch angeblich so große Rivalität herrsche.

Alles vergeblich also. Da hätte es sich beinahe mehr gelohnt, sich richtig anzustrengen. Zumindest für das eigene Gefühl.