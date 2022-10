Sportfans sind die Schlauesten, wo geben tut

Sport stählt den Körper. Klar. Sport bildet aber auch den Geist - mitunter sogar ein zweitklassiger europäischer Basketball-Wettbewerb. Und was hat Hugo Egon balder eigentlich damit zu tun?

Es steht vollkommen außer Frage, dass Sportfans der restlichen Bevölkerung intellektuell überlegen sind. Sie können komplizierte Zusammenhänge viel schneller erfassen als beispielsweise die Feingeister der schönen Künste. Kein Theaterregisseur, der mal schnell erklären könnte, ob sich die Entwicklung neuer Technologien abstumpfend auf die emotionale Wirkmacht aktueller Geschehnisse niederschlägt. Fußballanhängerinnen und -anhänger verweisen lässig auf die Einführung des Video-Beweises.

Am beeindruckendsten dürften die Vorteile gegenüber den Lahmen, Dichterinnen und Denkern bezüglich des geografischen Wissens sein. Wer als Kind schon die internationalen Fußballwettbewerbe verfolgt hat, konnte bereits in der ersten Klasse der Lehrerin sagen, dass Tirana in Albanien liegt oder Nikosia auf Zypern. Die Ergebnislisten im Kicker entführten an exotische Orte. Dundalk (Irland für die Unwissenden) oder Rabat (nein, gemeint ist nicht die Hauptstadt Marokkos, sondern die Heimstätte des maltesischen Klubs Rabat Ajax FC) ließen von wilden Landschaften träumen. Man sammelte Länderpunkte noch auf andere Weise, als es Hugo Egon Balder wenig später auf RTL auf durchaus auch interessante Weise machen sollte.

Auch Sportfans geraten an ihre Grenzen

Am Mittwoch verlor der fränkische Basketball-Klub Brose Bamberg im Europe Cup gegen Golden Eagle Ylli. Selbst der von etlichen Europapokal-Nächten gestählte Sportfan gerät an seine Grenzen. Was auch daran liegt, dass der Klub in der Stadt Suva Reka residiert, welche bekanntermaßen im Kosovo liegt. Im gleichen Wettbewerb tritt unter anderem auch der BC Parnu Sadam an, der natürlich seine Heimat in Estland hat.

So lernt der Sportfan, solange er durch die Ergebnislisten streift – und wenn er sich dazu noch mit den Wappen der Vereine beschäftigt, wundert er sich nur kurz, dass die Bohemians Prag das in Tschechien eher selten vorkommende Känguru im Wappen tragen. Verantwortlich dafür ist eine Reise der Fußballer 1927 nach Brisbane, von der sie zwei der Beuteltiere mitbrachten. Sport bildet einfach ungemein.

