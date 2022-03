Sportfunktionär: Das können eben nur Männer

Kurz vor der Präsidentenwahl des DFB lohnt sich ein Blick auf die Geschichte des Sportfunktionärtums. Das ist von Männern dominiert - gut so!

Da kann gegendert werden bis der/die/das Arzt kommt – es bleibt eine Tatsache, dass für einige Jobs ausschließlich Männer in Betracht kommen. Mögen Frauen Trucks fahren, Fußballspiele kommentieren oder der Regierung wohlstandsverwahrloster Wohlfahrtsstaaten vorstehen – strategisches Denken ist ihnen nur unter strikter Betreuung zuzutrauen. Nicht umsonst werden seit Generationen die größten und mächtigsten Länder und Verbände der Welt ausschließlich von Männern geführt.

Es waren Männer, die zur Hochphase des Kalten Krieges die Apokalypse abwendeten. Männer beendeten den 30-jährigen Krieg, erschufen das Römische Reich, bildeten den Andenpakt. Noch keine Frau hat als Papst die Verantwortung übernommen, rund 1,3 Milliarden Gläubige zu führen. Es ist eine logische Folge, dass sich ausschließlich Männer in den höchsten Funktionärsämtern um das Wohl des Sports kümmern.

Thomas Bachs Verdienste um den Wintersport in China sind riesig

Thomas Bach allein ist es zu verdanken, dass künftig vier Milliarden Chinesen rodeln. Als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees hat er sich um den Weltfrieden zudem mindestens ebenso verdient gemacht wie die Ahnengalerie der Fifa-Bosse. Sie leben das Gebot der Nächstenliebe, holen aussätzige Staaten in ihre Mitte und vertrauen ihnen ihr höchstes Gut gegen geringe Auflagen (dezente Eingriffe in die Natur, geringe Kosten) an.

Die Männer an der Spitze des glorreichen DFB stehen ihnen nur bedingt nach. Ihnen fehlt es qua ihres Amtes an der Möglichkeit, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele an Staaten mit demokratischem Entwicklungspotenzial zu vergeben. In Ermangelung globaler Aufgaben, setzen sie ihre verbindenden Kräfte zum Wohle des deutschen Fußballs ein. Weil das eine ermüdende und noch dazu undankbare Aufgabe ist, sehen sie sich oft gezwungen, den Staffelstab schon nach wenigen Jahren an einen noch vitaleren Senioren zu übergeben. Am Freitag kandidieren zwei weise Herren um das höchste fußballerische Würdenamt. Es ist die Wahl zwischen Anmut und Würde.

Die Satzung hätte selbstredend auch Frauen eine Kandidatur ermöglicht, schließlich ist der DFB gesellschaftlichen Entwicklungen gegenüber offen. So ermöglicht der Verband den Mitgliedern der Frauen-Nationalmannschaft mit seinen frühen Anstoßzeiten das Verbinden von Hobbyfußball und Familie. Allein: Wie schon in den vergangenen Jahrzehnten, fand sich keine Dame, deren strategisches Geschick genügen würde, den Verband weiter zu modernisieren. Bleibt alles bei den Alten. Gut so.

