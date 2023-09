Streit in der Schachwelt: Auf der dunklen Seite des Körpers

Ein Streit erschüttert die Schachwelt. Es geht um Betrugsvorwürfe der unappetitlichen Art. Jetzt hat ein Gericht entschieden. Doch vorbei ist die Angelegenheit noch nicht.

Es war ein beachtlicher Orkan, der vergangenes Jahr durch die beschauliche Schachwelt fegte. Magnus Carlsen, Superstar der Szene, hatte seinem aufstrebenden Konkurrenten Hans Niemann vorgeworfen, mit unlauteren Mitteln zu spielen. Wie genau er das mache, wollte Carlsen nicht äußern – was, natürlich, dazu führte, dass sofort und bis heute munter spekuliert wurde und wird. Im Kern geht es darum, herauszufinden, wie Niemann von externen Helfern (die vor superschlauen Schachcomputern sitzen) über die nächsten Züge hätte informiert werden können. Schnell bildete sich eine beachtliche Spekulationsblase. In deren Zentrum rückte die Theorie des kanadischen Großmeisters Eric Hansen, der auf eine Körperöffnung am der Sonne abgewandten Teil des Körpers verwies. Dort ließe sich, so Hansen, relativ problemlos ein Gegenstand deponieren, der Vibrationssignale empfangen könnte. Dreimal kurz, viermal lang – Läufer auf E4, oder so ähnlich.

Schach-Star Niemann reagierte mit einer 100-Millionen-Dollar-Klage

Bewiesen wurde diese Theorie nicht. Dopingkontrollen soll es im Schach zwar geben (auch wenn noch nicht einmal abschließend geklärt ist, welche Art von Substanz hier tatsächlich einen Vorteil bringt), diese beinhalten bisher aber keine Inspektionsrunde durch die eingangs erwähnten Körperregionen. Dementsprechend aufgebracht reagierte Niemann auf die Vorwürfe, obgleich ein Untersuchungsbericht des Fachportals chess.com nahelegte, dass der US-Amerikaner in mehr als 100 Online-Partien betrogen haben könnte. Aber auch hier: alles nur Verdacht.

Niemann zog gegen Carlsen und ein paar andere, die ihm ebenfalls Betrug vorgeworfen hatten, vor ein Gericht in Missouri und verlangte Schadenersatz in Höhe von: einmal lang, achtmal kurz – Dollar. 100 Millionen sind eine beachtliche Summe, die aber erst einmal nicht bezahlt werden muss, denn ein Bundesrichter habe die Klage abgewiesen, berichtete das Wall Street Journal.

Jetzt geht der Schach-Streit wahrscheinlich in die nächste Runde

Doch damit hat es sich wohl noch längst nicht ausvibriert, denn Niemanns Anwälte kündigten bereits an, die Verleumdungsklage vor einem anderen Gericht weiterzuverfolgen. Interessant dürfte es werden, wenn dieses die Klage zulässt und das Carlsen-Lager um Beweise für ihre Vorwürfe bittet. Man darf gespannt sein, was dann den Weg aus der Dunkelheit ins Licht der Sonne findet. Möge es bitte nur die Wahrheit sein.

