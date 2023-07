Tennis-Star Alexander Zverev hat ein Herz für den HSV und die Bayern

Der Tennisspieler Alexander Zverev bekennt sich bei einem Turnier in Hamburg zum HSV - und ist zugleich glühender Bayern-Fan. Wie kann das sein?

Wenn der Hamburger SV am Freitagabend gegen den FC Schalke die neue Zweitligasaison eröffnet, wird einer zusehen und die Daumen drücken, der schon wirklich immer, immer Fan der Rothosen war: Alexander Zverev. Das hat der Tennis-Olympiasieger neulich verraten, als ihn eine Delegation des HSV beim ATP-Turnier am Rothenbaum besuchte und ihm ein Trikot überreichte. Das, betonte der gebürtige Hamburger Zverev, habe ihn sehr gefreut, denn: "Von Kindheit an ist der HSV mein Lieblingsverein, und ich habe ihn in der Bundesliga immer unterstützt. Hoffentlich spielen wir nächstes Jahr wieder in der Bundesliga."

Sehr wahrscheinlich dürften diese Aussagen bei dem ein oder anderen in München für ein wenig Verwunderung gesorgt haben. Denn bisher trat Zverev vor allem als glühender Fan des FC Bayern in Erscheinung, kickte vor zwei Jahren etwa bei einem Benefiz-Kick in der Allianz Arena im Bayern-Trikot mit. Ja, was nun?

Trägt auch gerne das Trikot des FC Bayern: Alexander Zverev. Foto: Matthias Balk, dpa

Die Antwort ist einfach: Das Fußball-Herz von Zverev ist groß genug für mindestens zwei Klubs. Das erklärte er vor zwei Jahren: "International, auf dem ganz großen Niveau, ist es immer der FC Bayern gewesen. Mein erstes Trikot war vom FC Bayern, von Oliver Kahn damals." Als Hamburger sei er aber auch Fan des HSV.

Tennis-Star Alexander Zverev ist kein Erfolgsfan

Sehr wahrscheinlich ist es einfach auch so, dass Leistungssportler allgemein über einen wohl trainierten und deshalb großen Muskelapparat verfügen – und nichts anderes als ein Muskel ist diese Blutpumpe in unserer Brust doch. Wie ist es sonst zu erklären, dass Fußballspieler, Eishockeyprofis und Teamsportler aller Couleur direkt nach Vertragsunterschrift beim neuen Klub ihre innige, emotionale Verbundenheit mit dem Verein betonen, der ihnen bis dato reichlich egal zu sein schien? Reihenweise wollen sie ihr Herz wiederum auf dem Eis, dem Rasen oder sonst wo bei ihrem neuen Lieblingsverein lassen. Groß genug ist es ja schließlich offenbar.

Eines kann man Alexander Zverev jedenfalls nicht vorwerfen: Dass er sich mit seinem HSV-Bekenntnis als Erfolgsfan geoutet hat. Die Zeiten sind in der Hansestadt schließlich schon eine ganze Weile vorbei.

Lesen Sie dazu auch