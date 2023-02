Tischtennis ist der Sport der Kreativ-Könige

In einem bizarren Streit steht der Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm im Mittelpunkt.

Das muss man Gianni Infantino schon lassen: Wenn der FC Kleinkleckersdorf in der A-Klasse kicken will, dann muss der FC Kleinkleckersdorf vorher Meister in der B-Klasse werden. Und wenn Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen will, dann muss Katar sich dafür sportlich qualifizieren. Na gut, man muss ja nicht übertreiben. Wenn das mit der sportlichen Qualifikation absehbar nicht klappen würde, dann reicht es auch, das Turnier auszurichten. So viel Kreativität muss dem Präsidenten des Fußball-Weltverbands Fifa schon erlaubt sein. Ansonsten hat der viel geschmähte Gianni Infantino seinen Laden ja im Griff. In anderen Sportarten gönnt man sich deutlich mehr kreativen Freiraum.

Am Basketball mit seinen bisweilen drolligen Regelungen und Zulassungsbestimmungen zum Beispiel kommt man diesbezüglich einfach nicht vorbei. Da spielen 18 Vereine aus ganz Europa irgendwie losgelöst von Zeit und Raum und sowieso von ihren nationalen Ligen eine Art Parallelsaison in einem geheimnisumwitterten Wettbewerb namens Euroleague. Wie man da reinkommt und ob man da jemals wieder rauskommt, das weiß niemand so genau. Die nationalen Platzierungen sind jedenfalls irrelevant dafür. Die Basketball-Euroleague könnte eine Blaupause für eine Super-League im Fußball sein. Aber die wird es vermutlich nie geben. Nicht, solange ein Gianni Infantino etwas zu sagen hat.

Stars wie Ovtcharov spielen in Neu-Ulm

Aber es geht immer noch ein bisschen doller. Die ungekrönten Kreativ-Könige sind im Tischtennis daheim. In dieser Sportart wurde vor vier Jahren der Verein TTC Neu-Ulm erfunden und der spielte von Anfang an in der Bundesliga. Mit Stars wie Dimitrij Ovtcharov, während im Fußball der FC Kleinkleckersdorf... siehe oben. Jetzt mag der TTC Neu-Ulm nicht mehr in der Bundesliga spielen. Dafür vielleicht und unter Umständen noch in der zweiten Bundesliga, aber ganz sicher weiterhin in der Champions-League. Sorry dafür, aber ein weiterer Fußball-Vergleich drängt sich auf: Der SV Sandhausen in der Champions-League?

Spätestens an dieser Stelle würde Gianni Infantino dazwischen grätschen. Aber der smarte Eidgenosse und seine Legionen des Guten, Wahren und Edlen, die weißen Ritter des Weltsports, die kümmern sich ja lieber um den Fußball. Wer also könnte sich segensreich als Kreativitätsbremse in Sportarten wie Basketball und Tischtennis einbringen? Sepp Blatter müsste doch inzwischen ausreichend Tagesfreizeit haben ...

