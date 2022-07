Traumberuf Pokalwächter

Verrückt: Der Stanley Cup, die NHL-Trophäe, hat einen eigenen Bediensteten. Andererseits: eigentlich eine gute Idee. Pokale gibt es im Sport ja genug.

Traumberufe verändern sich mit dem Lebensalter. Gerade der Windel entwachsen, mag der Dienst in der Hauptfeuerwache als einzig erstrebenswerter Job gelten. Mit wachsendem Ego und der erlernten Fähigkeit, einen Ball verletzungsfrei über die Wiese zu treten, ist die Zukunft als Fußballprofi praktisch sicher. Später dann ein ständiges Schwanken zwischen Computerspiel- und Matratzen-Tester. Niemand aber, der sein Leben für ein anderes Leben einsetzt. Mag Kevin Costner mit der Liebe Whitney Houstons belohnt worden sein: Die Work-Life-Balance steht beim Bodyguard in unguter Schieflage.

Augsburger Nico Sturm durfte den Pokal unter Aufsicht einen Tag ausleihen

Wer aber mit Prominenten um die Welt fliegen will, ohne Gefahr zu laufen, sich in Geschosse hechten zu müssen, dem sei der Job des „Keeper of the Cup“ nahegelegt. Am Samstag gastiert der Stanley Cup in Augsburg. Das ist die wertvollste Trophäe der Eishockey-Welt, und weil sie der Augsburger Nico Sturm in den USA gewonnen hat, darf er sie für einen Tag in seiner Heimatstadt präsentieren. Mit dabei: der Cup-Keeper. Phil Pritchard passt auf die Trophäe auf. Da jeder Spieler, der das Riesending gewonnen hat, es für einen Tag ausleihen kann, kommt der Mann ganz schön rum.

Im Interview im Sport erzählt er unter anderem, weshalb schon mal eine Kuh dem Pokal recht nahe- kam. Er würde von sich auf jeden Fall behaupten, den Traumberuf schlechthin zu haben. In Deutschland aber ist „Keeper of the Cup“ noch kein Ausbildungsberuf. Dabei hat unter anderem Rudi Assauer schon mal den DFB-Pokal vom Bus geschubst, und die Dortmunder Meistermannschaft sorgte 2012 für eine Delle in der Schale. Weil eben nicht unter Aufsicht gefeiert wurde. Auf eine ähnliche Problematik steuert die Frauen-Nationalmannschaft in England zu, wo sie ins Halbfinale eingezogen ist. Vielleicht sollten sie mal bei Phil Pritchard anfragen.

Lesen Sie dazu auch