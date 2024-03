Über ranzige Butter, Harry Kane und andere Kunstwerke

Wer kennt es nicht: Ist das Kunst oder kann das weg? Manchmal ist besagte Kunst gar nicht so einfach als solche zu erkennen. Ein Überblick.

Das mit der Kunst ist so eine Sache, denn mancher erkennt sie einfach nicht. Vor einigen Jahren reinigte eine Frau in Ausübung ihrer Pflicht in einem Museum eine Gummiwanne. Mühsam schrubbte sie von dieser einen hellen Belag ab. Dummerweise gehörte die Wanne inklusive Belag zu einem Kunstwerk von Martin Kippenberger mit dem Titel "Wenn's anfängt durch die Decke zu tropfen". Es bestand aus einem Holzgestell unter dem besagter Trog stand und hatte einen Versicherungswert von etwa 800.000 Euro.

Zwei Genossinnen schrubbten die Beuys-Badewanne blitzblank

Legendär auch, als Anfang der 1970er auf einer SPD-Feier im Schloss Morsbroich die mit Filz, Fett und Pflaster versehene "Badewanne" von Joseph Beuys zufällig zwei Genossinnen in die Hände fiel. Diese unterzogen die Badewanne einer Generalreinigung, bis sie wieder weiß und glänzend da stand. So allerdings war sie nicht mehr als Teil der vom Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum organisierten Wanderausstellung "Realität-Realismus-Realität" zu erkennen. Ein jahrelanger Rechtsstreit folgte, immerhin hatte das Kunstwerk einen Wert von 80.000 Mark.

Und auch die Beuys-Butter wurde von der Wand gekratzt

Beuys wurde später übrigens noch einmal Opfer einer Reinigungsaktion, was, so ätzen Kritiker, viel über sein Werk aussage. In einer Ecke seines Ateliers in der Düsseldorfer Kunstakademie hatte er 1982 fünf Kilogramm Butter an die Wand geklebt und nannte es "Fettecke". Der Klumpen gammelte dort vier Jahre vor sich hin, bis der Hausmeister genug davon hatte und das ranzige Fett entfernte. Auch hier folgte ein Streit um Schadenersatz, an dessen Ende das für die Kunstakademie verantwortliche Land Nordrhein-Westfalen 40.000 Mark los war.

Harry Kane als Statue bleibt erst einmal unter Verschluss

Da ist es doch bedeutend klüger, ein Kunstwerk gar nicht erst mit Menschen in Berührung zu bringen. Dachte sich wohl auch der Gemeinderat des englischen Chingford. Dort wuchs ein gewisser Harry Kane auf. Um den berühmten Spross des Städtchens zu ehren, war schon 2019 eine Statue des Fußballers in Auftrag gegeben worden. Die ist zwar längst fertig, blieb aber bis heute unter Verschluss. Offiziell, weil kein geeigneter Platz für sie gefunden wurde. Vielleicht will der Gemeinderat aber einfach nur verhindern, dass das 8500 Euro teure Werk verschandelt wird. Denn am Ende steht doch immer die Erkenntnis, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt, auch wenn im Fall der ranzigen Butter die Nase eine Rolle gespielt haben dürfte. Was Harry Kane wiederum komplett egal sein kann. Er bleibt erstmal im Abseits stehen.

