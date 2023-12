Überwachung von Nachtclubs: Stasi-Methoden bei Paris St. Germain

Paris St. Germain zahlt seinen Kickern ein üppiges Gehalt. Der Preis, den die millionenschweren Spieler dafür zahlen, scheint allerdings immens hoch.

Unterschreibt ein Profifußballer einen Vertrag bei Paris St. Germain, führt er fortan im Wortsinn ein Leben wie Gott in Frankreich. Das begründet sich allein in den Besitzverhältnissen des superreichen Klubs. Der katarische Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi, der über ein Vermögen von knapp sieben Milliarden Euro verfügt, führt den französischen Ausnahmeklub als Präsident. Zugleich ist er Vorsitzender der Qatar Sports Investments, die das Financial Fairplay im europäischen Fußball mehr als Empfehlung denn als strikte Vorgabe interpretiert. Geld ist also vorhanden, wenn das Starensemble um eine weitere Attraktion erweitert werden soll.

Neymar, Beckham, Messi oder Ibrahimovic vollführten schon mit dem Eiffelturm-Wappen auf der Brust ihre Kunststückchen, aktuell rasen Mbappé oder Dembélé übers Feld. Wenn sie nicht auf dem Rasengeviert ihrer Arbeit nachgehen, bestehen die größten Herausforderungen darin, das viele Geld irgendwie auszugeben. Nun ist ihnen das große Glück beschert, in einer ziemlich schillernden Stadt ihrem Beruf nachzugehen. Paris hat ungemein viel zu bieten, zählt in Europa zu den führenden Zentren für Kunst, Mode, Gastronomie und Kultur weltweit. Profifußballer sind viel unterwegs, doch bleibt ihnen trotzdem reichlich Freizeit.

Ein Assistent überwacht die Pariser Nachtclubs

Nun scheint Trainer Luis Enrique der Glaube zu fehlen, dass seine Kicker ihre freie Zeit im Louvre, in den Räumlichkeiten von Schloss Versailles oder bei einer Bootsfahrt auf der Seine verbringen. Paris, die Stadt der Liebe, ist schließlich auch für Amüsement nach Sonnenuntergang bekannt. Weil der spanische Trainer den Zeitvertreib nach Feierabend unmittelbar mit den Leistungen auf dem Rasen in Verbindung bringt, ergriff er Methoden, die jenen der Stasi in der DDR ähneln. Wie die L'Equipe berichtet, hat Enrique Mitarbeiter eingestellt, die die Aktivitäten seiner Spieler außerhalb des Trainingsgeländes überwachen. Unter anderem ist ein Assistent damit beauftragt, die Pariser Nachtclubs zu überwachen und festzustellen, ob sich ein PSG-Spieler dort vergnügt.

Der Eingriff in die Privatsphäre ist scheinbar der Preis, den die Kicker für ihr üppiges Gehalt zahlen müssen. Was der Spion als attraktiven Auftrag interpretieren dürfte, empfinden die Überwachungsopfer wohl als weniger lustig. Und es erklärt womöglich auch, warum Neymar und Messi nicht mehr für PSG spielen. Auf Schritt und Tritt verfolgt werden wollten sie – wenn überhaupt – nur auf dem Rasen.

