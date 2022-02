Uwe Wolfs logischer Schritt: Vom VfR Aalen zu Real Madrid

Der Trainer wird vom Regionallisten VfR Aalen mit einem Feuerwerk an Vorwürfen gefeuert - und ist aktuell bei Real Madrid. Warum das der völlig logische Schritt ist.

Es gibt Trennung, die laufen halbwegs harmonisch– oder bemühen sich zumindest, diesen Anschein zu erwecken. Wenn im Fußball der Trainer gehen muss, lautet das in etwa so: Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit, wir wünschen für den weiteren Weg alles Gute und so weiter. Es gibt (selten, aber es gibt sie) Abschiede, denen man etwas Spannung anmerkt und in denen die Wortwahl deutlicher wird. Und dann gibt es die Trennung, die der Regionalligist VfR Aalen von Trainer Uwe Wolf vollzogen hat.

Vor einigen Tagen stellte der Klub den 54-Jährigen frei – und garnierte die offizielle Stellungnahme dazu mit einem ganzen Feuerwerk an Vorwürfen: Wolf soll Vereinsmitarbeiter bedroht haben, hat sechs laufende Verfahren bei der Regionalliga Südwest (etwa wegen einer Nötigung zur Falschaussage), soll Sponsoren bedroht und belogen haben. Harter Tobak – der aber offenbar wenig an dem Selbstbewusstsein des geschassten Trainers gekratzt hat.

Wolf selbst sieht sich als den besten Trainer der Aalener Geschichte

"So einen guten Trainer wie mich haben die noch nie gehabt", schob Wolf hinterher. Dass er seine Meinung gerne mal etwas offensiver vertritt, ist ohnehin bekannt. Kurz vor seinem Ende in Aalen hatte Wolf ein höheres Mindestalter für Schiedsrichter gefordert, weil er sich von einem Unparteiischen massiv benachteiligt fühlte.

Mittlerweile will der Ex-Bundesliga-Profi den Rosenkrieg gerichtlich klären lassen und hat einen Anwalt eingeschaltet. Doch nicht nur das: Aktuell weilt Wolf in Spanien. Vom VfR Aalen ging es direkt zur Real Madrid – ein Pfad, der noch nicht sonderlich ausgetreten sein dürfte im Weltfußball.

Wolf absolviert dort ein Praktikum, drei Tage wird er sich die Methoden von Real-Coach Carlo Ancelotti und dessen Trainerteam ansehen. Und vielleicht wird Wolf ja auch etwas bei den Königlichen bewirken. Denn auch, wenn die Königlichen derzeit sechs Punkte Vorsprung auf Platz zwei haben – ein bisschen mehr geht immer.

Real-Coach Ancelotti gilt als Vertreter des "quiet leadership", also der ruhigen Personalführung. Da könnte Wolf einen gewissen Gegenpol darstellen und für etwas Reibung im Getriebe sorgen. Seit den Tagen von Jose Mourinho, dem Darth Vader des Weltfußballs, ist es doch relativ still geworden auf der Trainerbank von Real.

Real müsste im Falle eines Falles wohl ein wenig Geduld haben, bis Wolf auf der Bank zur Verfügung stünde. In seinem letzten Spiel für Aalen kassierte er eine rote Karte und wäre wohl erst mal gesperrt.