Viele Fans machen für manche Sportler den Schießstand zur Hölle

Die Fans auf der 8000 Zuschauer fassenden Haupttribüne in Ruhpolding feiern die Sportler. Doch manchen Biathleten ist das gar nicht recht.

Die begehrtesten Plätze sind auf der Tribüne. Mit Ratschen in allen Größen, Mützen in allen Varianten – zum Beispiel in Form eines Brathähnchens – oder Tröten sorgen die Fans für Stimmung. Erlaubt ist, was auffällt und Lärm verursacht. Wer keine Deutschland-Fahne parat hat, hisst eben die Flagge von St. Pauli in den bayerischen Bergen. Die 8000 Zuschauer fassende Haupttribüne ist das bebende Fan-Zentrum beim Biathlon-Weltcup in der Chiemgau Arena. Auch am Wochenende sorgten die Besucher dort für Volksfeststimmung. Und das dürfte nur ein Vorgeschmack sein auf die Weltmeisterschaft, die vom 8. bis 19. Februar in Oberhof stattfinden wird.

Während die Plätze auf der Tribüne zu den begehrtesten Zuschauer-Orten zählen, treten die Athleten mit gemischten Gefühlen vor der Fan-Wand auf. Denise Herrmann-Wick versucht am Schießstand in ihrer eigenen Welt zu versinken. Die 34-Jährige sagt, dass sie das Mitgrölen gut ausblenden kann. Einige deutsche Männer bekommen nach eigenem Bekunden das Fracksausen. Nachdem die Männerstaffel am Freitag auf den zweiten Platz hinter den Norwegern gelaufen war , machte Johannes Kühn ein bemerkenswertes Geständnis. Ihm wäre lieber, wenn die Haupttribüne gar nicht da wäre. Am Schießstand verspüre er krassen Druck. "Wenn es gut läuft, ist es schön, wenn es nicht gut läuft, dann ist es am Schießstand einfach nur Hölle", sagte Kühn.

Micky Krause als Stimmungskanone beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding

Passend dazu spielen sie in Ruhpolding gerne auch "Wahnsinn" von Wolfgang Petry mit "Hölle, Hölle, Hölle" ein. Die Gassenhauer sollen die Fans anheizen. Zu Beginn des Weltcups hatten die Organisatoren mal was Neues versucht. Statt Einmarsch der Nationen mit Ruhpoldinger Taferl-Kindern, Fahnen-Hissen, Trachtler-Auftritten und Feuerwerk sorgte ein Show-Sternchen alleine für Stimmung im Championspark. Die Eventmarketingfirma Aloha hat von der Gemeinde Ruhpolding für zwei Jahre die Lizenz erworben und bot Micky Krause auf. Genau, das ist der mit den zehn nackten Friseusen.

In Oberhof wollen sie einen draufsetzen. Für die Titelkämpfe in Thüringen hat die fränkische Band Dorfrocker den offiziellen WM-Song eingesungen. Die Hymne für Thüringen heißt "O-O-Oberhof". Klingt irgendwie nach H-H-Hölle.

