Vom Fußball – und all den anderen Sportarten

Mit aller Vehemenz kehrt die Bundesliga an diesem Wochenende zurück auf die Bühne des Sports. Endlich, möchte man seufzen. Tage- und wochenlang hatte das Gezerre um den neuen Bayern-Superstar Harry Kane die Schlagzeilen bestimmt. Das Spektakel entwickelte angesichts ständig neuer Irrungen und Wirrungen alsbald den Charme eines Autounfalls, an dem man zufällig vorbei kommt. Man will eigentlich nicht, schaut aber trotzdem hin.

Fußball trägt den Titel "König" zu recht

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass kein Weg am Fußball vorbei führt, der berechtigterweise den Zusatztitel "König" trägt. Mit Fußball lässt sich inzwischen in fast jedem Winkel der Welt Geld verdienen. Gerade hat Fifa-Präsident Gianni Infantino verkündet, dass die WM der Frauen in Australien und Neuseeland über eine halbe Milliarde Euro (grob umgerechnet also fünf Harry Kanes) erwirtschaftet hat. Nicht viele Wettbewerbe in der Welt des Sports, selbst im Männerfußball, spielten solch ein Ergebnis ein, jubelte Infantino. Diese Summen sind immer auch Ausdruck des öffentlichen Interesses. Viel Aufmerksamkeit ist viel Geld wert. Zudem vermarktet die Fifa ihr Produkt genauso geschickt wie hemmungslos.

Am Wochenende beginnt die Leichtathletik-WM in Budapest. Foto: Sven Hoppe, dpa

Der Rest der Sportwelt kann da nur mit großen Augen zuschauen. Die Leichtathleten beginnen ebenfalls an diesem Wochenende ihre Weltmeisterschaft in Budapest. Mit einem Jahresgehalt von Kane, das bei 25 Millionen Euro liegen soll, ließe sich der Jahresetat des Deutschen Leichtathletikverbandes kernsanieren. Die meisten deutschen Top-Athletinnen und Athleten sind auf die monatliche Unterstützung der deutschen Sporthilfe angewiesen. Diese beträgt höchstens 800 Euro im Monat. Dazu passt, dass sich der Deutsche Schwimmverband momentan noch nicht einmal einen Cheftrainer leisten kann. Die Suche nach einem Mann für den schmalen Geldbeutel läuft bislang ergebnislos. Gespräche mit diversen Wunschkandidaten waren jeweils nach dem Tagesordnungspunkt "Gehalt" beendet.

Erst kommt der Fußball, dann lange nichts

Es ist das ewig gleiche Lied der finanziellen Ungleichheit im Sport. Erst kommt der Fußball, dann lange nichts, dann irgendwann der Rest. Daran wird sich auf absehbare Zeit wenig ändern. Die anderen müssen jede Nische nutzen, die ihnen der Fußball lässt. Zwischen diesem und dem nächsten Bundesliga-Wochenende wird die Leichtathletik ins Rampenlicht rücken. Eine faszinierende Sportart mit ihren so gegensätzlichen Disziplinen und Anforderungen. Im Vergleich mit dem Profifußball könnte man die WM fast schon als ein Treffen von Gehaltsamateuren bezeichnen. Umso höher sind die Leistungen einzuordnen. Und immerhin: Für einen WM-Titel gibt es rund 62.000 Euro. Etwas weniger, als das Tagesgehalt eines Harry Kane.

