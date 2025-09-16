Von welken Blättern und einem Tannenbaum

Tatsächlich hängen die Blätter zurzeit noch ziemlich fest an zugehörigen Bäumen und Sträuchern. Mit dieser Feststellung verbunden ist die These, dass sich der Profifußball endgültig von allem losgesagt hat, was einst normal schien. Denn bisher war es doch stets so, dass die ersten Trainer erst dann den Abflug machten (machen mussten), wenn es auch die braunen Herbstblätter taten.

Diesmal allerdings hat es in der Bundesliga schon nach dem zweiten Spieltag Leverkusens Erik ten Hag erwischt. Ihm folgte nun, nach dem dritten Spieltag, Mönchengladbachs Gerardo Seoane. Eine Etage tiefer sah sich Absteiger Bochum ebenfalls gezwungen, Dieter Hecking mehr Freizeit zu verschaffen. Das führt zum Begriff der Halbwertzeit. Damit, so ergibt eine mehrsekündige Internetrecherche, ist die Zeitspanne gemeint, in der sich eine bestimmte Menge eines Stoffs oder die Konzentration einer Substanz auf die Hälfte reduziert hat. Verwendet wird die Halbwertzeit vor allem für Radioaktivität, um die Dauer des radioaktiven Zerfalls eines Isotops anzugeben.

Im Fußball ist das deutlich unkomplizierter: Wer nicht liefert, wird gefeuert und das eher früher als später. Doch stimmt die These des ersten Eindrucks, dass sich die Halbwertzeit eines Trainers (also die Dauer, bis sein Arbeitsvertrag zerfällt) verkürzt hat? Immerhin gibt sogar ein paar, die sich schon vor dem ersten Spiel wieder verabschiedeten. Dettmar Cramer zum Beispiel, die Älteren erinnern sich, kam im Juli 1974 ins erste Training von Hertha BSC, sah, dass seinem Kader die versprochenen Stars fehlten und löste seinen Vertrag prompt wieder auf. Beruhte das aber noch auf Freiwilligkeit seitens des Übungsleiters, wurde Rinus Michels 1983 in Köln nach dem zweiten Spieltag und zwei Niederlagen schnöd entlassen. Dabei hatte er zuvor sogar noch den DFB-Pokal gewonnen.

Die These der verkürzten Halbwertzeit stützt hingegen, dass der Fall ten Hag ein Novum ist. Die anderen vergleichbar frühen Trennungen kamen entweder auf Betreiben der Trainer zustande, oder aber diese waren bereits in der Vorsaison im Amt. Dass einer im Sommer geholt wurde und nach zwei Spielen wieder gehen muss, ist neu.

Doch keine These ohne Gegenthese. Die heißt Frank Schmidt, der seit 2007 Trainer in Heidenheim ist. Seine Mannschaft ziert mit null Punkten das Tabellenende der Bundesliga. Der Herbst wird ihm aber auch diesmal nichts anhaben können. Schmidt ist der Tannenbaum unter den Bundesliga-Trainern. Er grünt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit.