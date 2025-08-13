Wir sind eine Nation des Beachhandballs

Der Standort Deutschland als Hort des Spitzensports befindet sich in einer diskutablen Position. Bei Olympia vor einem Jahr in Paris etwa stand ein historisch schwaches Ergebnis zu Buche. 33 Medaillen insgesamt, darunter zwölf Goldmedaillen, holten die deutschen Athleten und landeten damit auf dem zehnten Platz im Medaillenspiegel. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem Jahr 1952.

Im Biathlon waren wir mal richtig gut, mittlerweile verstehen sich andere besser auf die Kombination von Schießen und Langlaufen. Darts? Finden wir gut – und sehen den Engländern, Niederländern oder Schotten zu, wie sie Weltmeister werden. Selbst Autofahren können andere mittlerweile besser, nach Sebastian Vettel kam nichts nach. Und was ist mit dem Fußball, der Deutschen liebstes Kind? Sagen wir mal so: Na ja. Mittlerweile reicht der Einzug ins Viertelfinale einer Heim-EM, um das als zumindest ok zu empfinden. Das wäre vor gar nicht allzu langer Zeit noch ein Grund für das Ausrufen eine knietiefen Krise gewesen.

Der Beachhandball ist eine deutsche Bastion

Ist denn jetzt alles schlecht? Natürlich nicht. Denn neben dem Umstand, dass unsere Basketballer und Feldhockeyteams aktuelle Weltmeister sind, gibt es einen Sport, den zwischen Flensburg und Garmisch geborene Menschen mit einer natürlichen Grandezza dominieren: Beachhandball.

Die deutsche Männer-Mannschaft hat in diesen Tagen bei den World Games triumphiert und die zweite Goldmedaille in diesem Sommer geholt. Zuvor hatte Deutschland bei der Europameisterschaft dominiert. Das Frauen-Team holte zudem Silber.

Deutsche Tugenden werden im Beachhandball hoch gehalten

Kein Wunder, vereint die Sportart, die barfuß, auf Sand und mit jeweils vier Spielern betrieben wird, doch viele bundesrepublikanische Vorzüge: Der Torraum ist im Unterschied zum Hallenhandball-Halbkreis rechteckig – in Deutschland hat man es eben gerne klar definiert. Das mit der Quadratur des Kreises mögen andere übernehmen, wir denken in klaren Formen. Das Prellen des Balles ist wegen der Sandoberfläche nicht möglich – wer braucht das auch schon? Stattdessen darf man den Ball am staubigen Boden rollen – das ist anstrengender als dieses spielerische Prellen. Wir mögen harte Arbeit eben. Nur folgerichtig, dass aufwendigere Tore mehr zählen als normale: Ein einfacher Wurf aufs Tor erhält einen Punkt. Ein im Flug gefangen und geworfener Treffer bringt sogar zwei bis drei Punkte. Leistung muss sich eben lohnen – findet Friedrich Merz, finden wir alle. Die einzige Frage, die sich nun stellt: Wann wird Beachhandball olympisch?

Es wäre nur gerecht. Deutschland ist ein Land des Beachhandballs und wird immer eines sein.