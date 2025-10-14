Zwei Leben, ein Weg: Hansi Flick ist der Gladiator

Die Karriere von Hansi Flick wellenartig zu bezeichnen, wäre etwas untertrieben. Als Trainer des FC Bayern holte er 2020 das Triple und erlebte kurz darauf einen Absturz als Bundestrainer. Bei der WM 2022 ging nicht nur alles schief, das Fiasko wurde sogar in einer Dokumentation seziert – Stichwort Graugans-Hansi.

Das ist vorbei. Beim FC Barcelona ist Flick seit eineinhalb Jahren im Amt, wurde mit den Katalanen gleich Meister und scheint auch jetzt nach einer Schwächephase das Vertrauen seines Präsidenten Joan Laporta zu haben. Der lobte seinen Coach: „Er ist sehr umgänglich und hat ein gutes Gespür. Er ist zwar Deutscher, aber er geht trotzdem möglichst sensibel mit jedem einzelnen Akteur um.“ Aber mehr noch: „Er ist ein Gladiator, er sieht aus wie Russell Crowe.“

Die Handlung aus Gladiator und Flicks Leben weisen frappierende Ähnlichkeiten auf

Flick und die Filmfigur Maximus, die Crowe in dem Film „Gladiator“ verkörpert, zu vergleichen – darauf muss man auch erst mal kommen. Allerdings gilt: Je genauer man hinsieht, desto deutlicher wird die Gemeinsamkeit der beiden. Denn die Handlung des Films und das Leben des Hansi weisen frappierende Ähnlichkeiten auf.

In der Jugend diente Maximus dem römischen Heer als einfacher Soldat – und auch Hansi war ein treuer Diener im bayerischen Mittelfeld unter seinem Feldherrn, dem Augenthaler Klaus.

Später empfahlen sich die Helden für höhere Dienste, übernahmen leitende Aufgaben im Großreich, landeten Erfolg um Erfolg. Nebenwirkung: Damit wurden sie den Mächtigen zu lästig. Dass sowohl Maximus als auch Hansi ihren eigenen Kopf hatten und Hansi seinem Sportvorstand Hasan gar riet, nun doch „endlich mal das Maul“ zu halten, kam nicht gut an. Beide fielen in Ungnade: Maximus wurde enteignet und versklavt, Hansi mit dem DFB auf eine Mission Impossible in die Wüste geschickt (hier bitte jeder selbst entscheiden, was schlimmer ist).

Auf dem Weg zurück nach oben halfen Ralf Möller und Heiko Westermann

Der Tiefpunkt war da, die Hoffnung ging gegen Null. Aber Maximus und Hansi zeigten Kampfgeist, wurden wieder zu Lieblingen der Massen und dabei von neuen Freunden unterstützt. Bei Maximus focht fortan Ralf Möller an seiner Seite, Hansi wurde bei seinem Aufstieg in Barcelona vom nicht minder talentierten Heiko Westermann unterstützt. Zu kämpfen haben beide immer noch – sowohl gegen mächtige Gegner wie den Imperator Commodus oder das Fußball-Imperium Real Madrid. Aber auch die unsichtbaren Gegner haben es in sich: Maximus wird von den Geistern der Vergangenheit geplagt, Hansi von der permanent drohenden Insolvenz des FC Barcelona. Was kann man denn mehr erwarten? Oder, um mit Maximus zu sprechen: „Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deswegen hier?“ Eben.