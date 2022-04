Weltmeister Mustafi wurde ausgeraubt: Auch Langfinger nutzen Instagram

Weltmeister Shkodran Mustafi teilt sein Leben in den sozialen Netzwerken und wird daraufhin ausgeraubt. Sein Schicksal teilen einige Fußball-Millionäre.

Kennt noch jemand Shkodran Mustafi? Jenen Fußball-Profi, der seine mageren 20 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft zeitlich so hervorragend terminierte, dass er mit Jogi und Deutschland 2014 in Rio Weltmeister geworden ist. Manch andere schaffen das mit dem Zehnfachen an Nominierungen nicht. Man darf also davon ausgehen, dass Mustafi ein ausgewiesener Glückspilz ist.

Und in seiner Karriere bisher ziemlich viel richtig gemacht hat. Denn es scheint dem Abwehrspieler mit nordmazedonischen Wurzeln finanziell nicht geschadet zu haben, dass er nach dem WM-Titel bis auf einen Zwischenstopp beim FC Schalke 04 recht unauffällig in Italien (Genua), Spanien (Valencia) und England (FC Arsenal) seinem Job nachgegangen ist.

Shkodran Mustafi lebt äußerst stilvoll mit Pool, Ferrari und Golfplatz

Heute lebt Mustafi mit seiner Familie äußerst stilvoll in der Nähe von Valencia nahe seines derzeitigen Arbeitgebers UD Levante – in einer luxuriösen Villa samt Pool, Ferrari und angrenzendem Golfplatz. Das wissen wir deshalb so genau, weil Mustafi sich und sein Luxusleben gern mal in den Sozialen Medien präsentiert. Allerdings hat er wohl ein paar Fotos zu viel von seinem formidablen Lifestyle auf Instagram gepostet. Ein Selfie vor der reichlich instabilen Golfplatz-Umzäunung hat Einbrecher auf den Plan gerufen, die dank der sachdienlichen Hinweise unbehelligt auf das Grundstück gelangten und sein Haus ausräumten.

Somit reiht sich nun auch Skhodran Mustafi in einen illustren wie geschockten Kreis namhafter Fußball-Millionäre ein, die in den vergangenen zwei, drei Jahren bereits Opfer von Raubüberfällen wurden. Klangvolle Namen sind dabei wie Cristiano Ronaldo, Casemiro, Kevin-Prince Boateng oder Karim Benzema. Und weil das jeweilige Diebesgut nicht nur beklagt, sondern auch detailliert aufgedröselt wird, lässt sich schlussfolgern, dass es um die Angestellten des europäischen Spitzenfußballs nicht wirklich schlecht bestellt ist. Allein bei Mustafi, der, ohne ihm nahetreten zu wollen, nicht unter den Top Ten der Bestverdiener gelistet sein dürfte, sollen die Diebe Schmuck, Geld und Marken-Kleidung im Wert von einer Million Euro ergaunert haben.

Fußballer Mustafi war im Haus, als die Diebe zuschlugen

Und das in kürzester Zeit. Denn während die Diebe in den anderen Fällen zumindest noch einen Blick in den Spielplan ihrer Opfer geworfen hatten und deren Abwesenheit an Matchtagen nutzten, machten sie sich beim ehemaligen deutschen Nationalspieler nicht einmal diese Mühe. Was zur Folge hatte, dass sich der Fußballer während des Einbruchs nichts ahnend im Obergeschoss seiner Villa aufhielt. Erst als die Einbrecher schwer bepackt das Haus verließen, stellte Mustafi fest, in welch prekärer Lage er sich befunden hatte. Ein echter Glückspilz eben.

