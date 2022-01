Wenn der Paul dem Uli einen Brief schreibt

Plus Viele Jahre lang pflegten Uli Hoeneß und Paul Breitner eine Feindschaft. Bei Gerd Müllers Beerdigung haben sie sich versöhnt. Und scheinen noch etwas vorzuhaben.

Eigentlich ist es heutzutage schon ereignisreich genug, wenn sich jemand Zeit und Muse nimmt, einen Brief zu schreiben. Und damit fein formulierte Glückwünsche zum runden Geburtstag verschickt, statt WhatsApp zu bemühen, auf das mittlerweile die Mehrheit aller Gratulanten zurückgreift. Ein Happy Birthday-Schriftzug – versehen mit ein paar Zeilen voller Emoji-Herzchen und Smileys – kommt natürlich hipper und zeitgemäßer daher.