Für seinen Friseur war das eine grauenvolle Nachricht. Zumindest davon ausgehend, dass der Coiffeur seine Tätigkeit hauptsächlich wegen des Geldverdienens verrichtet. Im Oktober 2024 jedenfalls bekam er von Frank Ilett die Nachricht, dass der so bald wohl nicht mehr in seinem Geschäft vorbeischauen werde. Weil: Ilett hatte eine besondere Idee.

Der 29-Jährige ist Fan von Manchester United, was angesichts der Geschichte des Klubs nicht ungewöhnlich ist. Der englische Topklub hat viele Anhänger auf der Insel. Ilett aber ist ein ganz besonderer. Zum einen wohnt er in Spanien, was die Anfahrt zu Heimspielen nicht einfacher gestaltet. Zum anderen aber möchte er sich seine Haare erst wieder schneiden lassen, wenn United fünf Partien in Folge gewinnt.

Am 5. Oktober 2024 hat Ilett begonnen, seine Idee in die Tat umzusetzen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt eine stoppelige Kurzhaarfrisur. Was sollte da schon schiefgehen, irgendwann wird doch diese Toptruppe eine Siegesserie hinlegen. Pustekuchen. Manchester United zeigte eine Konstanz wie der DAX in wirtschaftlich turbulenten Zeiten. Und Iletts Haare wuchsen und wuchsen.

Im Stadion sollen die Haare geschnitten werden

Mittlerweile hat der 29-Jährige einen 18 Zentimeter langen Afro, wie auf seinem Instagram-Kanal „The United Strand“ eindrucksvoll zu sehen ist. Im Old Trafford, der Heimat von Manchester United, ist er ein echter Star. Immer wieder wollen sich andere Fans bei Heimspielen mit ihm fotografieren lassen.

Ilett gibt zu, dass er mehr und mehr Probleme bei der Bewältigung seiner neuen Frisur bekommt. Dass er die langen Zotteln kaum mehr im Griff hat. Gut, dass sich mittlerweile Hersteller von Haarpflege-Produkten bei ihm gemeldet haben. Man nimmt Hilfe, wo man sie nur kriegen kann.

Ob Illets Beispiel Schule machen sollte? Wer etwa beim FC Augsburg beim Bundesliga-Aufstieg auf eine solche Idee gekommen wäre, wäre mittlerweile seit 15 Jahren nicht mehr auf einem Friseurstuhl gesessen. Wer also Wert auf sein Äußeres legt, sollte im Idealfall Fan des FC Bayern sein. Die Münchner garantieren am ehesten in der Bundesliga eine solche Siegesserie. An vielen anderen Standorten könnte eine ganz Branche dem Verderben ausgesetzt sein, wenn viele Anhänger dem Beispiel von Illet folgen.

Frank Illet jedenfalls sammelt mit seinem Projekt Spenden ein. Er möchte, sollten endlich die fünf Siege in Serie eingefahren sein, seine Haare im Stadion schneiden lassen. Der Jubel dürfte gigantisch werden – auch bei seinem Friseur.